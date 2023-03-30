Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На россиянку, отдыхавшую на Гоа, напали официант и электрик, работавшие в отеле
Супруга Меладзе Джанабаева готова выступить для россиян за 850 тысяч рублей
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором: "В полном неадеквате"
Григорий Лепс и Николай Расторгуев дуэтом спели песню погибшего в ходе СВО на Украине Андрея Старинцева
Рогов предупредил о накапливании украинской армией резервов в Запорожье
RV: солдат ВС Украины сообщил о "куче" 200-х и 300-х в Авдеевке
"Коты-мутанты" напугали жителей Нижегородской области
Косметолог Ивкин назвал способ сделать патчи для глаз более эффективными
В Финляндии рассказали об ослаблении разведывательных операций России

Разработчик показывает закулисные звуковые эффекты God of war Ragnarok

2:09
Видеоигры

Когда дело доходит до создания идеальных звуковых эффектов для видеоигры, требуется нечто большее, чем просто хороший слух. Художница Фоли Джоанна Фанг, которая работала над God of War Ragnarok, недавно поделилась своей  работой. В ее студии полно всевозможных странных и увлекательных инструментов, включая телефоны, глобусы, строительные инструменты, растения и многое другое.

Разработчик показывает закулисные звуковые эффекты God of war Ragnarok

Фанг объясняет, что она использовала кусочки древесного угля на земле и топтала их, чтобы воссоздать звук ходьбы по снегу. Ее техника, по ее словам, похожа на "ASMR". Фанг стремится манипулировать эмоциями игроков и зрителей с помощью звука, по сути обманывая их, заставляя поверить, что они слышат одно, когда на самом деле они слышат совсем другое.

Фанг подробно рассказывает о том, как она создавала звуковые эффекты для сцены драки в баре в God of War Ragnarok, которую можно увидеть на отметке 6:26 в видео ниже. В то время как некоторые из предметов, которые она использует, совершенно обычные — например, когда вышибала кладет свои мечи на деревянную стойку — другие предметы, такие как желтый кусок металлолома, служат вторым мечом. Чтобы воссоздать звук Атрея, кладущего свой лук, колчан и стрелы на стол, Фанг использует синюю кожаную сумку, кобуру для пистолета и несколько деревянных дюбелей. Разнообразие предметов, используемых в сцене, впечатляет, включая настоящие доспехи, боксерскую перчатку, арбуз, стебли сельдерея, макароны и даже мокрую тряпку.

Создавая эти звуковые эффекты, Фанг демонстрирует свои навыки художника Фоли и свою способность мыслить нестандартно. Используя предметы повседневного обихода нетрадиционными способами, она добавляет глубину и достоверность звуковому ландшафту игры. Неудивительно, что God of War Ragnarok имеет такой богатый и захватывающий звук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

How This Woman Creates God of War’s Sound Effects | Obsessed | WIRED
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
В Финляндии рассказали об ослаблении разведывательных операций России
Специалисты рассказали о способах борьбы с "весенним обострением": прогулки, правильное питание, спорт
Депутат Драпеко: Ахеджакову не обижали в "Современнике", но она "встала в позу"
Актрису Дженнифер Энистон обижает, что молодёжь считает юмор сериала "Друзья" оскорбительным
Свыше 1% беременных в 27 российских регионах ВИЧ-инфицированы — Роспотребнадзор
Разработчик показывает закулисные звуковые эффекты God of war Ragnarok
Потупчик уверена, что Ахмедов использовал "простофилю" Пригожина чтобы выйти из-под санкций
Китай прислал в Россию специалистов для тотального отключения YouTube
Китайская экономика станет локомотивом для российской
CNBC: в развивающихся странах заметно растет поддержка России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников