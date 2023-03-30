Разработчик показывает закулисные звуковые эффекты God of war Ragnarok

2:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Когда дело доходит до создания идеальных звуковых эффектов для видеоигры, требуется нечто большее, чем просто хороший слух. Художница Фоли Джоанна Фанг, которая работала над God of War Ragnarok, недавно поделилась своей работой. В ее студии полно всевозможных странных и увлекательных инструментов, включая телефоны, глобусы, строительные инструменты, растения и многое другое.

Фанг объясняет, что она использовала кусочки древесного угля на земле и топтала их, чтобы воссоздать звук ходьбы по снегу. Ее техника, по ее словам, похожа на "ASMR". Фанг стремится манипулировать эмоциями игроков и зрителей с помощью звука, по сути обманывая их, заставляя поверить, что они слышат одно, когда на самом деле они слышат совсем другое.

Фанг подробно рассказывает о том, как она создавала звуковые эффекты для сцены драки в баре в God of War Ragnarok, которую можно увидеть на отметке 6:26 в видео ниже. В то время как некоторые из предметов, которые она использует, совершенно обычные — например, когда вышибала кладет свои мечи на деревянную стойку — другие предметы, такие как желтый кусок металлолома, служат вторым мечом. Чтобы воссоздать звук Атрея, кладущего свой лук, колчан и стрелы на стол, Фанг использует синюю кожаную сумку, кобуру для пистолета и несколько деревянных дюбелей. Разнообразие предметов, используемых в сцене, впечатляет, включая настоящие доспехи, боксерскую перчатку, арбуз, стебли сельдерея, макароны и даже мокрую тряпку.

Создавая эти звуковые эффекты, Фанг демонстрирует свои навыки художника Фоли и свою способность мыслить нестандартно. Используя предметы повседневного обихода нетрадиционными способами, она добавляет глубину и достоверность звуковому ландшафту игры. Неудивительно, что God of War Ragnarok имеет такой богатый и захватывающий звук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

How This Woman Creates God of War’s Sound Effects | Obsessed | WIRED