Как провести идеальный отпуск в Абхазии: советы и впечатления из Красноярска

Туризм

Красноярка Дарья в конце июля побывала в Абхазии и рассказала о своих впечатлениях, советах по посещению мест и некоторых минусах отдыха, сообщает prmira. ru.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Как добраться до Абхазии и сколько это стоит?

Дарья и её муж воспользовались путёвкой и приобрели билеты в конце апреля за 135 тысяч рублей. В эту сумму включены перелёт туда и обратно, страховка, отель с двухразовым питанием и трансфер. Пара остановилась в Гагре.

"Прямого рейса до Абхазии нет, поэтому сначала нужно лететь в Сочи, а затем пересекать границу в Абхазию. Сам перелёт в Сочи занял пять с половиной часов", — рассказала Дарья.

Какое море и погода?

Дарья отметила, что погода была жаркой и влажной: температура достигала +25…+32 градусов. Дожди были редкими и выпадали в основном ночью. Хорошей новостью является то, что кондиционеры есть практически везде.

Море в Абхазии чистое и тёплое, а на пляже не так много людей по сравнению с Сочи. Дарья также сообщила, что можно увидеть дельфинов, которые подплывают прямо к буйкам.

Цены в Абхазии

Супермаркетов и дискаунтеров в Абхазии почти нет, вместо них везде рынки и торговцы. Цены на продукты такие же, как в Красноярске, но прохладительные напитки могут быть довольно дорогими: бутылка воды 0,5 литра стоит 70-150 рублей.

Еда в Абхазии

В городе множество забегаловок и шашлычных, но цены там высокие. "Обычный салат в столовой стоит больше, чем в хорошем ресторане у нас, а вкус не дотягивает до уровня 4/10. Каждый раз вспоминала нашу гастрономическую столицу", — говорит Дарья. В Гагре есть один достойный ресторан — Гагрипш, но попасть туда без брони почти невозможно, а бронь нужно делать за месяц вперёд.

Что посетить в Абхазии?

Дарья советует следующие места:

— Колоннада — красивые колонны у моря с парком и отличным пляжем.

— Гагрипш — ресторан с потрясающим видом. Хотя бы для фотосессии, если уж не удастся поужинать там.

— Пицунда — знаменитое чистейшим морем и спокойной атмосферой.

— Озеро Рица — главная достопримечательность. Стоимость экскурсии на джиппинге составляет 2950 рублей на человека, включающая поездку по озеру и посещение множества интересных мест, таких как водопады и дегустации.

Плюсы Абхазии

Дарье понравились горы, море и природа. "Есть много интересных мест для посещения. Даже заброшенные здания выглядят впечатляюще, словно из игры The Last of Us". Также её приятно удивило отсутствие насекомых, которые обычно вызывают у неё страх.

Минусы Абхазии

Основной минус — кишечная инфекция.

"До вылета нам рекомендовали запастись таблетками от отравления. Каждый второй турист болеет, и у нас в группе трое человек, включая меня, тоже заболели. В аптеке мы стояли в очереди с такими же проблемами", — рассказала Дарья.

Ещё один недостаток — навязчивые цыгане, которые требуют деньги под предлогом завязывания нитки на здоровье и удачу. Кроме того, торговцы мешают спокойно отдыхать на пляже, постоянно пытаясь что-то продать.

Третий минус — стиль вождения. В Абхазии отсутствуют камеры фиксации нарушений, что приводит к опасному стилю вождения, частым обгонам и наличию тонировок.