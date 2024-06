Негласные правила Японии: что нужно знать туристу, чтобы не оскорбить местных жителей

Your browser does not support the audio element.

В Японии существует особый свод правил и традиций, которые должны соблюдать все жители. Некоторые из этих правил могут удивить и поразить туристов, но для японцев они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Причём даже туристы должны их придерживаться, чтобы избежать неприятностей и не обидеть местных жителей…

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository