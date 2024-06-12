Негласные правила Японии: что нужно знать туристу, чтобы не оскорбить местных жителей

Топ-5 японских правил, которые могут шокировать любого туриста

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии существует особый свод правил и традиций, которые должны соблюдать все жители. Некоторые из этих правил могут удивить и поразить туристов, но для японцев они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Причём даже туристы должны их придерживаться, чтобы избежать неприятностей и не обидеть местных жителей…

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Нельзя сморкаться на людях

Сморкаться на людях в Японии считается крайне неуважительным. Даже использование платка на публике неприемлемо. Если человеку нужно высморкаться, он должен найти уединённое место, чтобы никто не видел и не слышал этого. В Японии также не принято использовать носовые платки, предпочтение отдают салфеткам.

Чаевые считаются оскорблением

Мало кто из туристов знает, что в Японии никогда не следует давать чаевые официантам, так как это может их оскорбить. Чаевые считаются грубым жестом, унижающим честь и достоинство официанта. Если хочется выразить благодарность, лучше сделать небольшой подарок.

Гость должен громко прихлёбывать во время еды

Если вам подали горячее блюдо, например, суп, принято громко прихлёбывать во время еды. Этим вы показываете, что блюдо вам очень понравилось. Если есть молча, японцы могут воспринять это как знак того, что еда вам не по вкусу.

Сон в капсуле

Для японцев совершенно нормально переночевать в капсульном отеле, где номера напоминают капсулы или гробы.

Такие номера немного больше гроба по размеру, но в них нельзя стоять или ходить. Обычно в таких отелях остаются сотрудники, задержавшиеся на работе.

В Японии никто не помогает друг другу по работе

Японцы стараются не допускать ситуации, когда кто-то помогает им в работе. Даже если человек устал и не справляется с обязанностями, он не попросит помощи.

Это считается дурным тоном и может быть воспринято как попытка занять чьё-то место. Поэтому они выполняют всю работу самостоятельно.