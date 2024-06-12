Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Филе лосося в маринаде из кленового сиропа: рецепт
Топ-3 захватывающих российских фильма о катастрофах, которые стоит посмотреть
Первый ус клубники: стоит брать для размножения или нет
Косметолог Мирзоева поделилась советами о том, как получить красивый загар
Джанабаева сделала селфи со счастливым дедом Валерием Меладзе
Туроператоры предупреждают о новых уловках кибермошенников в отпускной сезон
Как понять, что собака любит хозяина: 3 признака
Рафаэль Надаль не примет участия в предстоящем Уимблдоне
Негласные правила Японии: что нужно знать туристу, чтобы не оскорбить местных жителей

Топ-5 японских правил, которые могут шокировать любого туриста

2:08
Туризм

В Японии существует особый свод правил и традиций, которые должны соблюдать все жители. Некоторые из этих правил могут удивить и поразить туристов, но для японцев они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Причём даже туристы должны их придерживаться, чтобы избежать неприятностей и не обидеть местных жителей…

Топ-5 японских правил, которые могут шокировать любого туриста
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Нельзя сморкаться на людях

Сморкаться на людях в Японии считается крайне неуважительным. Даже использование платка на публике неприемлемо. Если человеку нужно высморкаться, он должен найти уединённое место, чтобы никто не видел и не слышал этого. В Японии также не принято использовать носовые платки, предпочтение отдают салфеткам.

Чаевые считаются оскорблением

Мало кто из туристов знает, что в Японии никогда не следует давать чаевые официантам, так как это может их оскорбить. Чаевые считаются грубым жестом, унижающим честь и достоинство официанта. Если хочется выразить благодарность, лучше сделать небольшой подарок.

Гость должен громко прихлёбывать во время еды

Если вам подали горячее блюдо, например, суп, принято громко прихлёбывать во время еды. Этим вы показываете, что блюдо вам очень понравилось. Если есть молча, японцы могут воспринять это как знак того, что еда вам не по вкусу.

Сон в капсуле

Для японцев совершенно нормально переночевать в капсульном отеле, где номера напоминают капсулы или гробы.

Такие номера немного больше гроба по размеру, но в них нельзя стоять или ходить. Обычно в таких отелях остаются сотрудники, задержавшиеся на работе.

В Японии никто не помогает друг другу по работе

Японцы стараются не допускать ситуации, когда кто-то помогает им в работе. Даже если человек устал и не справляется с обязанностями, он не попросит помощи.

Это считается дурным тоном и может быть воспринято как попытка занять чьё-то место. Поэтому они выполняют всю работу самостоятельно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Последние материалы
Что такое перестраховочный пул?
Топ-5 японских правил, которые могут шокировать любого туриста
Макароны с баклажанами в одной сковороде: вкусное блюдо
Онколог Синявин объяснил, в каких случаях необходимо удаление родинок
Как избавиться от тли без "химии"?
Юлия Меньшова призналась, что её молодость была бурной
Автоэксперт Милешкин: качественная пленка для оклейки авто прослужит 8–10 лет
Как выгуливать собаку в жару: 3 правила
Онколог Исакова: односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль
Никита Кологривый выплатил все долги ко Дню России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников