Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манная каша без комочков: рассказываем, как этого добиться
Неизвестный сигнал из космоса каждый час приходит на Землю
Макияж оленьи глаза: пять шагов к взгляду, как у Бэмби
Эрик Крипке заявил, что знает, чем закончится сериал "Пацаны"
В Петербурге возведут небоскреб высотой более 700 метров
Татьяна Буланова прокомментировала финансовые трудности супруга
Эксперт советует пожилым выбирать поезд для дальних поездок
Первый пользователь Neuralink описал жизнь с мозговым чипом от Илона Маска
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Путешествие по Абу-Даби: россиянка рассказала о главных достопримечательностях и почему выберет Дубай в следующий раз

Путешественница рассказала о скучном отдыхе в Абу-Даби

1:39
Туризм

Россиянка посетила главные достопримечательности Абу-Даби и поделилась своими впечатлениями на портале "Тонкости туризма". Она отметила, что в следующий раз предпочтёт остановиться в Дубае, так как там больше развлечений для туристов.

Путешественница рассказала о скучном отдыхе в Абу-Даби
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Achilli is licensed under CC BY 2.0

"В Абу-Даби я провела 3 дня и, честно сказать, заскучала. После яркого, насыщенного Дубая столица Эмиратов кажется совсем уж унылой. Здесь чувствуется, что народ просто живет и работает. Туристы в основном приезжают на денёк из Дубая посмотреть главные достопримечательности", — рассказала путешественница на дзен-канале "Тонкости туризма".

Она подчеркнула, что страна является безопасным местом для отдыха, но не стоит игнорировать правила этикета, установленные государством. Арабские Эмираты стали одним из самых доступных зарубежных направлений. По словам туристки, она четыре раза посещала страну в пик сезона по выгодным ценам.

Во время поездки она посетила Президентский дворец, входной билет в который стоит 1700 дирхамов. За ту же сумму можно подняться на смотровую площадку на 74 этаже башни. В том же ценовом диапазоне находится музей "Лувр Абу-Даби".

По Абу-Даби туристы передвигаются на комфортных автобусах или такси. Путешественница рекомендовала посетить остров Саадият с белоснежным песком и набережную Корниш.

Она подчеркнула, что в Абу-Даби есть красивые достопримечательности, но за развлечениями лучше отправиться в Дубай.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Пляжи Крыма пустуют, несмотря на начало туристического сезона
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Народное средство против главных врагов огурцов
Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми
Дмитрий Астрахан сообщил, что аренда квартир в Москве дешевле, чем во Франции
Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса
Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает
Кукуруза улучшает зрение и улучшает работу пищеварения
Всё, что нужно знать о парабенах в косметике
Байденомика ведет экономику США к пропасти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников