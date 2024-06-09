Путешествие по Абу-Даби: россиянка рассказала о главных достопримечательностях и почему выберет Дубай в следующий раз

Путешественница рассказала о скучном отдыхе в Абу-Даби

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка посетила главные достопримечательности Абу-Даби и поделилась своими впечатлениями на портале "Тонкости туризма". Она отметила, что в следующий раз предпочтёт остановиться в Дубае, так как там больше развлечений для туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Achilli is licensed under CC BY 2.0

"В Абу-Даби я провела 3 дня и, честно сказать, заскучала. После яркого, насыщенного Дубая столица Эмиратов кажется совсем уж унылой. Здесь чувствуется, что народ просто живет и работает. Туристы в основном приезжают на денёк из Дубая посмотреть главные достопримечательности", — рассказала путешественница на дзен-канале "Тонкости туризма".

Она подчеркнула, что страна является безопасным местом для отдыха, но не стоит игнорировать правила этикета, установленные государством. Арабские Эмираты стали одним из самых доступных зарубежных направлений. По словам туристки, она четыре раза посещала страну в пик сезона по выгодным ценам.

Во время поездки она посетила Президентский дворец, входной билет в который стоит 1700 дирхамов. За ту же сумму можно подняться на смотровую площадку на 74 этаже башни. В том же ценовом диапазоне находится музей "Лувр Абу-Даби".

По Абу-Даби туристы передвигаются на комфортных автобусах или такси. Путешественница рекомендовала посетить остров Саадият с белоснежным песком и набережную Корниш.

Она подчеркнула, что в Абу-Даби есть красивые достопримечательности, но за развлечениями лучше отправиться в Дубай.