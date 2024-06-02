Почему американцы считают россиян богатыми: рассказывает Марина Ершова

Американец, поговорив с российской путешественницей Мариной Ершовой, был удивлен уровнем достатка русских из-за одной их привычки. Об этом Марина рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".
Она объяснила, что, перечисляя американцу блюда, которые русские едят ежедневно, упомянула, что все они включают в себя мясо — говядину, курицу или свинину. Это поразило американца.
По словам Марины, американцы не могут позволить себе так часто есть мясо и готовить дома, предпочитая полуфабрикаты. "Выходит, что россияне богаче американцев", — отметил собеседник блогерши.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.