Почему американцы считают россиян богатыми: рассказывает Марина Ершова

Американец, поговорив с российской путешественницей Мариной Ершовой, был удивлен уровнем достатка русских из-за одной их привычки. Об этом Марина рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain