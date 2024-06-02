Почему американцы считают россиян богатыми: рассказывает Марина Ершова

Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американец, поговорив с российской путешественницей Мариной Ершовой, был удивлен уровнем достатка русских из-за одной их привычки. Об этом Марина рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Она объяснила, что, перечисляя американцу блюда, которые русские едят ежедневно, упомянула, что все они включают в себя мясо — говядину, курицу или свинину. Это поразило американца.

По словам Марины, американцы не могут позволить себе так часто есть мясо и готовить дома, предпочитая полуфабрикаты. "Выходит, что россияне богаче американцев", — отметил собеседник блогерши.