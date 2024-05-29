Очереди на вокзалах: как избежать проблем с билетами на поезд

Туристы ночуют на вокзале в Питере для покупки билетов на юг

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы продолжают сталкиваться с трудностями при покупке билетов на поезда, отправляющиеся на юг в летний сезон. Многие, разочарованные постоянным обновлением сайта РЖД, который в пиковые моменты зависает, а билеты исчезают за считанные минуты, прибегают к старому методу покупки через кассы. Они полагают, что если приедут на вокзал пораньше, где продажи начинаются в 8 утра, то им удастся приобрести билеты. Однако их ожидания часто не оправдываются:

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"На Московском вокзале в Санкт-Петербурге на покупку билетов в 8 утра очередь собирается уже с вечера. Сегодня приехала туда в 04:45 и была 17-й. Люди, которые подошли к окошку первыми, начали занимать очередь с 19 часов вечера. Хотела купе, но взяла только плацкарт и не на тот поезд, который хотела. Но в целом рада, что теперь смогу уехать с моря", — поделилась туристка в соцсетях.

Такая ситуация не единична. Опытные туристы стараются избегать Московского вокзала: "Это самый популярный вокзал, там всегда много людей. Я поехала на Ладожский, там проще. Приехала к 5 утра и была в очереди вторая". Есть и другие хитрости: "Мы специально уезжали утром в пригород, в Ломоносов. В 07:40 кассир заполнила все данные, и в 08:01 мы выбрали удобные места и купили билеты".

Многие туристы не готовы на такие жертвы ради поездки в отпуск: "Если сам сайт РЖД виснет в 8 утра, то лучше обратиться к посредникам и переплатить на других сайтах. Это не такие большие деньги, чтобы ночевать на вокзале".