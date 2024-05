"Индонезия, встречай": запуск прямых рейсов на остров Бали в планах

Ожидается запуск прямых рейсов в Индонезию, особенно на остров Бали, который пользуется популярностью среди российских туристов. Эту информацию подтвердили как посольство Индонезии в России, так и Министерство туризма и креативной экономики.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.