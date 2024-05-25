"Индонезия, встречай": запуск прямых рейсов на остров Бали в планах

Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время

Ожидается запуск прямых рейсов в Индонезию, особенно на остров Бали, который пользуется популярностью среди российских туристов. Эту информацию подтвердили как посольство Индонезии в России, так и Министерство туризма и креативной экономики.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Хотя конкретные детали рейсов пока не были обнародованы, переговоры по этому вопросу достигли высокого уровня, и соглашение было достигнуто. Это позволяет предполагать, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время, хотя даты и авиаперевозчики не были уточнены.

Интерес к этому направлению остается высоким. За первые три месяца текущего года в Индонезию прибыло почти 51 тысяча российских туристов, причем 90% из них посетили Бали. Россия занимает 15-е место среди стран, отправляющих туристов в Индонезию, и является одним из крупнейших рынков для индонезийского туризма.

Интересно, что Индонезия предлагает долгосрочные туры, включая программу "Золотая виза", позволяющую пребывать в стране до пяти-десяти лет. Кроме того, туристам предлагаются экскурсии за пределы Бали, такие как посещение древнего храмового комплекса Боробудур на Яве или озера Тобо на Северной Суматре.