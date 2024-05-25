Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Белева: отказ от определённых продуктов гарантирует похудение
Эксперты предложили лимонную кислоту для очистки микроволновки
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Почему люди не любят страховщиков?
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
"Индонезия, встречай": запуск прямых рейсов на остров Бали в планах

Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время

Туризм

Ожидается запуск прямых рейсов в Индонезию, особенно на остров Бали, который пользуется популярностью среди российских туристов. Эту информацию подтвердили как посольство Индонезии в России, так и Министерство туризма и креативной экономики.

Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Хотя конкретные детали рейсов пока не были обнародованы, переговоры по этому вопросу достигли высокого уровня, и соглашение было достигнуто. Это позволяет предполагать, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время, хотя даты и авиаперевозчики не были уточнены.

Интерес к этому направлению остается высоким. За первые три месяца текущего года в Индонезию прибыло почти 51 тысяча российских туристов, причем 90% из них посетили Бали. Россия занимает 15-е место среди стран, отправляющих туристов в Индонезию, и является одним из крупнейших рынков для индонезийского туризма.

Интересно, что Индонезия предлагает долгосрочные туры, включая программу "Золотая виза", позволяющую пребывать в стране до пяти-десяти лет. Кроме того, туристам предлагаются экскурсии за пределы Бали, такие как посещение древнего храмового комплекса Боробудур на Яве или озера Тобо на Северной Суматре.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Почему люди не любят страховщиков?
Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников