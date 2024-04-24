АТОР: популярные направления для отдыхающих в России на майские праздники

АТОР: краснодарский край становится лидером на майские праздники

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пороге находятся необычайно продолжительные майские праздники. С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая россияне будут находиться в отпуске — по две четырехдневные выходные подряд. Неудивительно, что значительная часть населения страны решила отправиться в путешествия по России. Согласно замечаниям вице-президента Ассоциации туроператоров России, в этот период Краснодарский край становится лидером среди популярных направлений для туризма, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"На втором месте по популярности находятся кавказские минеральные воды, особенно Кисловодск", добавил источник. "Третье и четвертое место делят две наши столицы — Москва и Санкт-Петербург, а за пятое борются Подмосковье и Крым, при этом последний выглядит более предпочтительным".

Ромашкин отметил, что праздники приведут к двум волнам путешествий, но большинство поездок придется на период с 28 апреля по 1 мая.

"Это примерно 70% всех желающих уехать на майские праздники", отметил эксперт. "Похоже, людям так удобнее: сначала отдохнуть, а потом наслаждаться домашним уютом. Оставшиеся 30% пойдут на вторую волну отдыха с 9 по 12 мая".

Согласно вице-президенту Ассоциации туроператоров России, цены на путешествия в этом году выросли.

"Хотя увеличение цен не одинаково для всех регионов", пояснил источник. "Средний рост цен на отели и авиабилеты составил около 15%. Поэтому неудивительно, что многие предпочитают путешествовать на своих автомобилях: для семей это экономия десятков тысяч рублей. Например, перелет в Сочи и обратно может обойтись в 25 тысяч рублей на одного человека! Это 75 тысяч для троих! Дороже, чем проживание в отеле. Такие цены являются плохим сигналом для туристической отрасли и требуют принятия мер".