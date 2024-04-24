Скандал на Канарских островах: массовый туризм угрожает безопасности местных женщин

15-летняя жительница Тенерифе назвала туристов опасными для девушек

Один из жителей Тенерифе, известного курортного острова в Испании, выразил опасения относительно влияния туристов на молодых женщин острова. По информации Daily Star, 15-летняя Селия Кинтеро присоединилась к местным протестам против негативных последствий массового туризма на Канарских островах. Она подчеркнула, что из-за туристов чувствует себя не безопасно, особенно отправляясь в одиночку на юг Тенерифе. Селия поделилась случаем, когда ее преследовали пьяные немецкие туристы.

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Селия также высказала недовольство тем, что некоторые уроки в школах проводятся на английском языке лишь с целью подготовить детей к обслуживанию иностранных посетителей, от чьих посещений зависит экономика острова.

Протестующие подчеркивают, что их целью не является полное прекращение туризма, а изменение его формата, чтобы сохранить баланс между потоком гостей и благополучием острова.