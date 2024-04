Скандал на Канарских островах: массовый туризм угрожает безопасности местных женщин

Один из жителей Тенерифе, известного курортного острова в Испании, выразил опасения относительно влияния туристов на молодых женщин острова. По информации Daily Star, 15-летняя Селия Кинтеро присоединилась к местным протестам против негативных последствий массового туризма на Канарских островах. Она подчеркнула, что из-за туристов чувствует себя не безопасно, особенно отправляясь в одиночку на юг Тенерифе. Селия поделилась случаем, когда ее преследовали пьяные немецкие туристы.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication