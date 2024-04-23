Туристка не долетела из США в Нигерию: инцидент на рейсе в Африку вызывает тревогу

Пассажирку американского авиаперевозчика Delta Air Lines обнаружили без сознания во время перелета в Африку, сообщает издание Punch.
Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, на рейсе из Атланты, США, в Лагос, Нигерия. Примерно за три часа до прибытия в пункт назначения у женщины начались проблемы со здоровьем, однако ее не удалось спасти.
По данным источника, на том же рейсе произошла еще одна непредвиденная ситуация: из-за сильной грозы пилотам пришлось сменить маршрут и совершить посадку в Ломе, Того. В результате самолет прибыл в Лагос с опозданием около 8,5 часов.
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