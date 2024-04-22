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Самый загруженный аэропорт мира: Атланта обслужил рекордные 104,6 млн пассажиров в 2023

Атланта в США остается самым загруженным аэропортом в мире

1:29
Туризм

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в США вновь признан самым оживленным в мире, обслужив в 2023 году рекордные 104,6 миллиона пассажиров, по информации от Международного Совета Аэропортов (ACI).

Атланта в США остается самым загруженным аэропортом в мире
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Пять крупнейших аэропортов США также вошли в топ-10. За Атлантой следуют Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (3 место), Международный аэропорт Денвера (6 место), Международный аэропорт Лос-Анджелеса (8 место) и Международный аэропорт Чикаго О'Хара (9 место).

Исторически впервые, Международный аэропорт Дубай обошел Даллас-Форт-Уэрт, заняв второе место по количеству обслуженных пассажиров в мире, с более чем 79 миллионами. Наибольший прирост пассажиров, а именно на 55,1%, отмечен в Международном аэропорту Токио-Ханэда, после того как Япония открыла границы для путешественников из других стран.

Следовательно, топ-10 самых загруженных аэропортов мира выглядит следующим образом:

  • Атланта
  • Дубай
  • Даллас
  • Лондон
  • Токио
  • Денвер
  • Стамбул
  • Лос-Анджелес
  • Чикаго
  • Нью-Дели

Общее количество перевезенных пассажиров по всему миру составило почти 8,5 миллиарда человек, что на 25% больше, чем в 2022 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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