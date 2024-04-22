Самый загруженный аэропорт мира: Атланта обслужил рекордные 104,6 млн пассажиров в 2023

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в США вновь признан самым оживленным в мире, обслужив в 2023 году рекордные 104,6 миллиона пассажиров, по информации от Международного Совета Аэропортов (ACI).
Пять крупнейших аэропортов США также вошли в топ-10. За Атлантой следуют Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (3 место), Международный аэропорт Денвера (6 место), Международный аэропорт Лос-Анджелеса (8 место) и Международный аэропорт Чикаго О'Хара (9 место).
Исторически впервые, Международный аэропорт Дубай обошел Даллас-Форт-Уэрт, заняв второе место по количеству обслуженных пассажиров в мире, с более чем 79 миллионами. Наибольший прирост пассажиров, а именно на 55,1%, отмечен в Международном аэропорту Токио-Ханэда, после того как Япония открыла границы для путешественников из других стран.
Следовательно, топ-10 самых загруженных аэропортов мира выглядит следующим образом:
Общее количество перевезенных пассажиров по всему миру составило почти 8,5 миллиарда человек, что на 25% больше, чем в 2022 году.
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