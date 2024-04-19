Испания принимает решительные меры: барселона борется с перенаселением туристами

Район Барселоны удалили с Google и Apple карт ради борьбы с туристами

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Испании были внедрены новые подходы к управлению потоком туристов. Один из популярных районов Барселоны, Ла Салют, был исключен из карт Google и Apple в попытке справиться с перенаселением туристами.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти меры оказались действенными, и количество посетителей значительно сократилось. Согласно сообщениям испанской прессы, из маршрутов, предлагаемых в международных справочниках и картах, был исключен местный автобус № 116, который ранее переполняли туристы, направляющиеся к достопримечательности — парку Гуэля Антонио Гауди.

По данным местной прессы, ранее автобус был настолько загружен, что даже люди с инвалидными колясками не могли пройти. Однако после принятия решения местным советом об исключении этого маршрута из общественных карт "жители радуются", поскольку эта мера оказалась эффективной.

Пока неизвестно, последуют ли другие районы этому примеру.