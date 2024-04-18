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Теперь без виз: таиланд открывает двери для казахстанских туристов на постоянной основе

Таиланд одобрил безвизовый режим для граждан Казахстана

1:00
Туризм

Туристы из Казахстана смогут пребывать в стране не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, также как и те, кто планирует посетить страны постсоветского пространства. Подписание документов запланировано на 23 апреля, когда министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибудет в Бангкок.

Таиланд одобрил безвизовый режим для граждан Казахстана
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В прошлом году правительство курортной страны ввело в тестовом режиме безвизовый въезд для граждан Казахстана, а затем продлило его до 31 августа. Поскольку результаты для обеих стран оказались положительными, безвизовый режим для казахстанских граждан будет введен на постоянной основе.

Благодаря этому эксперименту в 2023 году более 172 тысяч жителей Казахстана посетили Таиланд. По прогнозам местного туристического управления, этот показатель должен вырасти до 220 тысяч человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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