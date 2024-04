Теперь без виз: таиланд открывает двери для казахстанских туристов на постоянной основе

Your browser does not support the audio element.

Туристы из Казахстана смогут пребывать в стране не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, также как и те, кто планирует посетить страны постсоветского пространства. Подписание документов запланировано на 23 апреля, когда министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибудет в Бангкок.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository