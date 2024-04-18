Необычный способ контрабанды: студент из Великобритании пытался провезти кокаин в самолет под прикрытием сухого молока

Британский студент попытался замаскировать кокаин под молоко и попался в аэропорту

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Студент из Великобритании был задержан в аэропорту Кали, Колумбия, когда пытался провезти кокаин, скрытый под видом пакетов сухого молока, на борт самолета с направлением в Лондон. Инцидент описан в статье Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420 is licensed under public domain

Фахад Уддин Ахмед, 25 лет, был остановлен правоохранительными органами при попытке посадки на рейс. После тщательного обыска офицеры обнаружили, что пакеты, которые он нес с собой, содержат наркотики, а не молоко, как предполагалось. Задержанному грозит от трех до десяти лет заключения.