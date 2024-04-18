Необычный способ контрабанды: студент из Великобритании пытался провезти кокаин в самолет под прикрытием сухого молока

Студент из Великобритании был задержан в аэропорту Кали, Колумбия, когда пытался провезти кокаин, скрытый под видом пакетов сухого молока, на борт самолета с направлением в Лондон. Инцидент описан в статье Daily Mail.
Фахад Уддин Ахмед, 25 лет, был остановлен правоохранительными органами при попытке посадки на рейс. После тщательного обыска офицеры обнаружили, что пакеты, которые он нес с собой, содержат наркотики, а не молоко, как предполагалось. Задержанному грозит от трех до десяти лет заключения.
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