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На грани краха: крупнейший туроператор Германии FTI в поисках спасения

Крупнейший туроператор Германии находится на грани краха

1:45
Туризм

Один из ведущих туроператоров Германии находится на грани кризиса. FTI, третья по величине туристическая компания страны, в настоящее время находится в процессе поиска нового владельца (инвестора). По данным немецких СМИ, некоторые турагентства уже озабочены тем, что прекращают продавать туры этой компании.

Крупнейший туроператор Германии находится на грани краха
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас планируется, что компания Certares, базирующаяся в США и имеющая значительный опыт в туристической индустрии, станет новым владельцем. Certares владеет долями в таких компаниях, как Amex GBT, Hertz и Tripadvisor. Официально заявлено, что после обсуждений о финансовом положении и будущем компании руководство FTI встретилось с ведущими группами туристических агентств и ассоциацией онлайн-турагентств VIR, чтобы предоставить им информацию о причинах задержки в процессе.

Старший менеджер по продажам FTI сообщил, что компания проходит комплексную проверку, но для такой крупной и сложной организации это занимает время. Он также заверил турагентов, что все платежи клиентов застрахованы немецким фондом защиты от банкротства туристической индустрии.

Ранее в немецких СМИ сообщалось, что главным управляющим немецкого туроператора стал египетский мультимиллионер Самих Савирис, владелец Orascom Development Holding (ODH). Согласно этим отчетам, его семейный офис в Люксембурге приобрел более трех четвертей акций FTI Group в 2020 году, что привело к лишению Дитмаром Гунцем полномочий, и с тех пор управление компанией осуществляется семьей Савирис.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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