Героическое вмешательство: женщины-полицейские спасают женщину от пьяного нападения в Бангкоке

Женщины-полицейские спасли от похищения туристку во время тайского Нового года

Группа женщин-полицейских вмешалась, чтобы защитить жительницу Таиланда от пьяного иностранца, который пытался похитить ее на улице в Бангкоке во время празднования тайского Нового года — Сонгкрана.

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Инцидент произошел поздно вечером, когда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над собой и попытался увести женщину. На место происшествия прибыли четверо дежурных офицеров, которые помогли обуздать нетрезвого нарушителя. Пострадавшая решила не подавать заявление в суд, и информации о том, был ли наказан нападавший, нет. Сведения приводит издание Thaiger.