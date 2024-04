Героическое вмешательство: женщины-полицейские спасают женщину от пьяного нападения в Бангкоке

Группа женщин-полицейских вмешалась, чтобы защитить жительницу Таиланда от пьяного иностранца, который пытался похитить ее на улице в Бангкоке во время празднования тайского Нового года — Сонгкрана.

