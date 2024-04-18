Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страны "Большой семерки" раскрыли планы на замороженные российские активы
Эксперты рассказали, как форма головы кошки влияет на ее характер
Юрий Стоянов рассказал, что в роли Брежнева он обошелся без грима
Фигурист Малинин признался, что общается с семьей на русском языке
Делимся особенностями размножения смородины
"Авито": какую мебель россияне чаще покупают с рук
Кинологи рассказали, почему собака высовывает язык
Стартовали съемки драмы "Чужие деньги" с Максимом Матвеевым и Гошей Куценко
Nutrients: восемь ягод клубники в день могут предотвратить когнитивные нарушения
Дубай под контролем: российские путешественники остаются верными своим планам

Россияне не стали отменять свои туры в ОАЭ из-за ливней

0:44
Туризм

После сильных ливней в Дубае аэропорты возобновили свою деятельность. Хотя дожди затронули различные районы города, воздушные порты снова работают в обычном режиме, принимая и отправляя рейсы.

Россияне не стали отменять свои туры в ОАЭ из-за ливней
Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В связи с непредвиденной ситуацией некоторые туристические компании предоставили возможность своим клиентам изменить даты своих поездок без дополнительных штрафов. Представители индустрии туризма уже готовят новые программы для туристов, теперь когда аэропорты вновь функционируют в штатном режиме.

Несмотря на это, российские туристы не спешат отменять свои поездки. В общем, погодные аномалии не повлияли на туристический сезон в Дубае.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Последние материалы
Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с $43 млн до $47 млн
Врач Тяжельников: в день можно пить не больше 4 чашек чая
Как поддержать цвет после окрашивания
В "Росгосстрахе" начал функционировать робот для предоставления информации клиентам
Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли свою медийную команду "Бей Беги"
АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе
Берёзовый сок - настоящее сокровище природы
Анастасия Стоцкая поделилась семейным счастьем: редкий снимок с детьми
Tesla предложит акционерам возобновить компенсации в $56 миллиардов для Маска
Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором попала в эпицентр потопа в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников