Дубай под контролем: российские путешественники остаются верными своим планам

После сильных ливней в Дубае аэропорты возобновили свою деятельность. Хотя дожди затронули различные районы города, воздушные порты снова работают в обычном режиме, принимая и отправляя рейсы.
В связи с непредвиденной ситуацией некоторые туристические компании предоставили возможность своим клиентам изменить даты своих поездок без дополнительных штрафов. Представители индустрии туризма уже готовят новые программы для туристов, теперь когда аэропорты вновь функционируют в штатном режиме.
Несмотря на это, российские туристы не спешат отменять свои поездки. В общем, погодные аномалии не повлияли на туристический сезон в Дубае.