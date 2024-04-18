Дубай под контролем: российские путешественники остаются верными своим планам

Россияне не стали отменять свои туры в ОАЭ из-за ливней

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

После сильных ливней в Дубае аэропорты возобновили свою деятельность. Хотя дожди затронули различные районы города, воздушные порты снова работают в обычном режиме, принимая и отправляя рейсы.

Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В связи с непредвиденной ситуацией некоторые туристические компании предоставили возможность своим клиентам изменить даты своих поездок без дополнительных штрафов. Представители индустрии туризма уже готовят новые программы для туристов, теперь когда аэропорты вновь функционируют в штатном режиме.

Несмотря на это, российские туристы не спешат отменять свои поездки. В общем, погодные аномалии не повлияли на туристический сезон в Дубае.