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Абхазия, Турция, ОАЭ: куда отправиться, чтобы избежать аллергии этой весной

АТОР: куда уехать от сезонной аллергии

1:31
Туризм

С марта по сентябрь многие жители России сталкиваются с проблемами поллиноза. Один из методов предотвращения сезонных аллергических реакций — временное перемещение в другой регион. Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют выбрать места, где цветение начинается раньше. Внутри страны это могут быть, например, Крым и Сочи, а также другие регионы на юге. Вариантом также является отдых в горах, где количество аллергенных растений невелико, например, в Приэльбрусье, Карелии или на Горном Алтае.

АТОР: куда уехать от сезонной аллергии
Фото: Openverse by True New Zealand Adventures is licensed under CC BY 2.0

Среди зарубежных направлений для россиян стоит рассмотреть Абхазию, а также побережье Средиземноморья и Эгейского моря в Турции. В странах Ближнего Востока, таких как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар и Египет, также можно избежать аллергии.

Эксперты отмечают, что сухой воздух пустынь плохо передает аллергены, а морской воздух, богатый солями, является одним из лучших профилактических средств от респираторных заболеваний.

Для более удаленных направлений эксперты рекомендуют обратить внимание на Мальдивы, Кубу и Таиланд, где также отсутствуют типичные для средней полосы России растения и деревья.

Ранее было объявлено, что стоимость летнего отдыха для россиян в 2024 году выросла на 15-20%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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