Абхазия, Турция, ОАЭ: куда отправиться, чтобы избежать аллергии этой весной

С марта по сентябрь многие жители России сталкиваются с проблемами поллиноза. Один из методов предотвращения сезонных аллергических реакций — временное перемещение в другой регион. Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют выбрать места, где цветение начинается раньше. Внутри страны это могут быть, например, Крым и Сочи, а также другие регионы на юге. Вариантом также является отдых в горах, где количество аллергенных растений невелико, например, в Приэльбрусье, Карелии или на Горном Алтае.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures is licensed under CC BY 2.0