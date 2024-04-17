Абхазия, Турция, ОАЭ: куда отправиться, чтобы избежать аллергии этой весной

АТОР: куда уехать от сезонной аллергии

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

С марта по сентябрь многие жители России сталкиваются с проблемами поллиноза. Один из методов предотвращения сезонных аллергических реакций — временное перемещение в другой регион. Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют выбрать места, где цветение начинается раньше. Внутри страны это могут быть, например, Крым и Сочи, а также другие регионы на юге. Вариантом также является отдых в горах, где количество аллергенных растений невелико, например, в Приэльбрусье, Карелии или на Горном Алтае.

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Среди зарубежных направлений для россиян стоит рассмотреть Абхазию, а также побережье Средиземноморья и Эгейского моря в Турции. В странах Ближнего Востока, таких как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар и Египет, также можно избежать аллергии.

Эксперты отмечают, что сухой воздух пустынь плохо передает аллергены, а морской воздух, богатый солями, является одним из лучших профилактических средств от респираторных заболеваний.

Для более удаленных направлений эксперты рекомендуют обратить внимание на Мальдивы, Кубу и Таиланд, где также отсутствуют типичные для средней полосы России растения и деревья.

Ранее было объявлено, что стоимость летнего отдыха для россиян в 2024 году выросла на 15-20%.