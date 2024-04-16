Путешествие в разочарование: turkish airlines отклонили российскую семью из-за проблем с паспортами

Русская семья потеряла миллион рублей в Турции из-за авиакомпании Turkish Airlines

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от Telegram-канала Shot, сотрудники Turkish Airlines отказались пустить российскую семью на рейс в Мексику из-за проблем с паспортами. Семья, состоящая из мужа, жены, двух детей и собаки, планировала отпуск в Мексике с пересадкой в Турции. Они предварительно подготовили все необходимые документы, оплатили проживание в отеле, получили электронную визу и страховку. Однако, когда они прибыли в Стамбул после перелета из Москвы, возникли проблемы.

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На борт рейса до Мехико был допущен лишь старший сын семьи, у которого было немецкое гражданство. Остальные члены семьи провели сутки в аэропорту, пытаясь разобраться в причинах отказа. В результате этого инцидента российская семья лишилась миллиона рублей из-за несостоявшегося отпуска.