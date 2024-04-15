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Дорогу Китаю: хабаровский край готов принять 20 тысяч туристов из Китая

Хабаровский край ждет туристов из Китая

1:14
Туризм

В этом туристическом сезоне Хабаровский край готов приветствовать около 20 тысяч гостей из Китая, половина из которых намерена посетить столицу региона после прибытия из Фуюаня. Эти планы были обсуждены на заседании президиума регионального правительства, как сообщила Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Хабаровский край ждет туристов из Китая
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края, поделилась результатами недавнего исследования среди туроператоров, специализирующихся на китайском рынке, которое показало ожидаемый рост числа безвизовых туристов в текущем году.

По указанию губернатора Михаила Дегтярева, власти региона планируют организовать курсы для специалистов, владеющих китайским языком, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания китайских туристов. Эти курсы будут бесплатными и охватят основы экскурсионного дела и методику организации экскурсий.

Губернатор также поручил организовать регулярные пассажирские перевозки российских судов по международной речной линии между Хабаровском и Фуюанем уже в этом сезоне. Кроме того, планируется обеспечить круглогодичную работу музея истории Амурского моста, чтобы привлечь туристов не только с мая по октябрь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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