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NEOM: курорт в Саудовской Аравии — Грандиозный проект столкнулся с трудностями

Курорт в Саудовской Аравии стоимостью $1,5 трлн терпит крах

1:11
Туризм

Строительство масштабного курорта "NEOM" в Саудовской Аравии, оцененного в более чем $1,5 трлн., столкнулось с трудностями.

Курорт в Саудовской Аравии стоимостью ,5 трлн терпит крах
Фото: www.flickr.com by lawepw is licensed under public domain

По данным из СМИ, королевство вынуждено пересмотреть свои планы и сократить масштабы проекта. По новым оценкам, к 2030 году в этом комплексе смогут проживать не более 300 тысяч человек вместо изначально запланированных 1,5 млн. По крайней мере один из подрядчиков уже начал сокращать персонал, работающий над этим проектом.

"NEOM" задумывался как мегаполис в пустыне, включающий в себя промышленные зоны, порты и объекты для туризма, с целью разнообразить экономику страны, сильно зависящую от нефтяного сектора. Планировалось построить два параллельных небоскреба, простирающихся через пустынные и горные местности, с зеркальными фасадами. Предполагалось, что общая протяженность комплекса составит около 170 километров вдоль побережья в западной провинции Табук. Однако, согласно данным из Bloomberg, саудовские власти до сих пор не утвердили бюджет на 2024 год, и огромные расходы вызывают опасения у местных чиновников.

Treyam | Where exhilaration meets relaxation
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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