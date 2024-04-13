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Ивановский аэропорт временно приостановил работу из-за обновления сертификата

Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата

1:01
Туризм

Ивановский аэропорт временно прекратил свою деятельность из-за необходимости обновления сертификата. Сообщение об этом размещено на веб-сайте авиакомпании.

Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Закрытие аэропорта произошло 13 апреля. Представители управления отметили, что это связано именно с обновлением сертификации аэродрома. В сообщении подчеркнуто, что все усилия направлены на оперативное получение нового сертификата.

Организация сообщила, что в период временного прекращения полетов запланированные рейсы будут отменены. Для возврата билетов пассажирам предложили обратиться в авиакомпании Nordwind и "Азимут", которые осуществляют перевозки в Иваново.

Аэропорт в Иваново имеет федеральное значение и обслуживает город с тем же названием. Он расположен в семи километрах к юго-западу от центра города. Из него осуществляются рейсы в различные города, включая Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минеральные Воды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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