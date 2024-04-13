Ивановский аэропорт временно приостановил работу из-за обновления сертификата

Ивановский аэропорт временно прекратил свою деятельность из-за необходимости обновления сертификата. Сообщение об этом размещено на веб-сайте авиакомпании.
Закрытие аэропорта произошло 13 апреля. Представители управления отметили, что это связано именно с обновлением сертификации аэродрома. В сообщении подчеркнуто, что все усилия направлены на оперативное получение нового сертификата.
Организация сообщила, что в период временного прекращения полетов запланированные рейсы будут отменены. Для возврата билетов пассажирам предложили обратиться в авиакомпании Nordwind и "Азимут", которые осуществляют перевозки в Иваново.
Аэропорт в Иваново имеет федеральное значение и обслуживает город с тем же названием. Он расположен в семи километрах к юго-западу от центра города. Из него осуществляются рейсы в различные города, включая Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минеральные Воды.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.