Как избежать морской болезни во время круиза: эффективные методы профилактики и лечения для комфортного путешествия

Как избежать укачивания на круизе: эффективные методы и средства профилактики

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие на круизном лайнере открывает удивительные возможности для познания мира и открытия новых стран. Однако, перед тем как погрузиться в это приключение важно обдумать, страдаете ли вы от морской болезни. Вместо того чтобы искать способы ее лечения, не лучше ли избежать этой проблемы с самого начала?

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Таблетки против укачивания

В аптеках представлено множество препаратов, которые можно принимать для профилактики морской болезни. Многие из них обещают не только предотвратить тошноту, но и не вызывать сонливость. Лучше подбирать препараты, которые не вызывают сонливости, чтобы не упустить возможность насладиться всеми развлечениями на круизе из-за усталости.

Имбирные конфеты

Отличный вариант для тех, кто предпочитает не принимать лекарства. Имбирь известен своими свойствами снижения тошноты. Жевать немного имбиря может быть полезным, если у вас склонность к морской болезни.

Морские браслеты

Незаметные акупунктурные браслеты, которые можно носить во время круиза или при появлении симптомов морской болезни. Они оказывают давление на точку на запястье, что помогает справиться с тошнотой. Они популярны из-за отсутствия побочных эффектов, связанных с некоторыми лекарствами.

Пластыри от морской болезни

Некоторые пассажиры круизных судов носят небольшие пластыри за ухом. Они помогают снять дискомфорт и могут использоваться в течение нескольких дней. Пластырь содержит травяные ингредиенты, которые поставляются через кожу для профилактики морской болезни.