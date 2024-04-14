Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали самые востребованные спорткары в РФ
Кассовые сборы фильма "Летучий корабль" почти достигли 1 миллиарда рублей
В поисках Лох-Несского чудовища примет участие NASA
Спрос на дачи в России подскочил почти на треть перед лета
Ветеринары рассказали, когда пора усыплять питомца
Владелец АЗС объяснил, почему запрещено заправляться сразу после разгрузки бензовоза
Компания Ceetrus продала свои активы на российском рынке
Рэпер ST в Зоне СВО: музыкальный герой на полях сражений
Почему кошки носятся по дому?
Как избежать морской болезни во время круиза: эффективные методы профилактики и лечения для комфортного путешествия

Как избежать укачивания на круизе: эффективные методы и средства профилактики

1:33
Туризм

Путешествие на круизном лайнере открывает удивительные возможности для познания мира и открытия новых стран. Однако, перед тем как погрузиться в это приключение важно обдумать, страдаете ли вы от морской болезни. Вместо того чтобы искать способы ее лечения, не лучше ли избежать этой проблемы с самого начала?

Как избежать укачивания на круизе: эффективные методы и средства профилактики
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister is licensed under public domain

Таблетки против укачивания

В аптеках представлено множество препаратов, которые можно принимать для профилактики морской болезни. Многие из них обещают не только предотвратить тошноту, но и не вызывать сонливость. Лучше подбирать препараты, которые не вызывают сонливости, чтобы не упустить возможность насладиться всеми развлечениями на круизе из-за усталости.

Имбирные конфеты

Отличный вариант для тех, кто предпочитает не принимать лекарства. Имбирь известен своими свойствами снижения тошноты. Жевать немного имбиря может быть полезным, если у вас склонность к морской болезни.

Морские браслеты

Незаметные акупунктурные браслеты, которые можно носить во время круиза или при появлении симптомов морской болезни. Они оказывают давление на точку на запястье, что помогает справиться с тошнотой. Они популярны из-за отсутствия побочных эффектов, связанных с некоторыми лекарствами.

Пластыри от морской болезни

Некоторые пассажиры круизных судов носят небольшие пластыри за ухом. Они помогают снять дискомфорт и могут использоваться в течение нескольких дней. Пластырь содержит травяные ингредиенты, которые поставляются через кожу для профилактики морской болезни.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Последние материалы
Почему и зачем кошки приносят добычу своим хозяевам?
Новые трендовые оттенки блонда: сливочные, медовые и другие варианты на весну 202
Документальный фильм о Николь Браун: жизнь, любовь и трагический финал
Геннадий Хазанов во время похорон назвал Александра Ширвиндта "свободным человеком"
"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Абаскаля
Росатом выявил слабые зоны техники НАТО
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища
Чистящие средства с абразивными элементами могут испортить ваш подоконник
Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, которые могут вызывать засорение пор
Дэниэл Рэдклифф рассказал о страхе перед Аланом Рикманом во время съёмок "Гарри Поттера"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников