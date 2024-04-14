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Как плотный завтрак может помочь адаптироваться к смене часовых поясов: научное обоснование

Биоритмы и завтрак: как питание влияет на адаптацию к новым часовым поясам

1:54
Туризм

Смена часовых поясов — это неприятная проблема для путешественников. Новейшие исследования указывают на то, что ученым удалось приблизиться к пониманию процессов, происходящих в нашем организме при перелетах на большие расстояния за короткое время. Как и в случае со сном, существует множество советов о том, как побороть десинхронизацию биологических ритмов из-за смены часовых поясов. Однако, новое исследование подтверждает, что питание играет ключевую роль в этом процессе.

Биоритмы и завтрак: как питание влияет на адаптацию к новым часовым поясам
Фото: PxHere is licensed under CC0

Изменение часовых поясов влияет на наши биоритмы, которые управляются циркадной системой. У нас есть внутренние "часы", которые реагируют на различные сигналы: часы в мозге откликаются на свет, в то время как часы в периферических органах зависят от времени приема пищи. Однако, пока недостаточно изучено, как эти "часы" взаимодействуют между собой и синхронизируются.

Ученые из Северо-Западного университета и Института Санта-Фе в США провели исследование, опубликованное в журнале Chaos, с целью узнать больше об этом. Их модель помогла выявить факторы, ухудшающие адаптацию к изменению часовых поясов. Исследователи обнаружили, что процесс старения делает организм более уязвимым к десинхронизации и замедляет его восстановление. Однако они также пришли к выводу, что особое внимание к питанию помогает лучше адаптироваться. Плотный завтрак по новому времени может помочь быстрее привыкнуть к новому режиму. Постоянные изменения режима питания или прием пищи ночью не рекомендуются, так как это может нарушить внутренние биологические ритмы.

На данный момент ученые продолжают свои исследования, чтобы понять, как сделать циркадную систему более стабильной. Это может привести к разработке детальных рекомендаций, которые помогут справиться со сменой часовых поясов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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