Сувенир из медведя: китаянка попыталась провезти полутораметровый ковер из шкуры медведя из Иркутска

В дорожной сумке китайской гражданки, вылетающей из Иркутска, был обнаружен ковер из шкуры медведя примерно полутораметровой длины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Уточняется, что женщина направлялась из аэропорта иркутского города в Монголию. Она объяснила, что приобрела найденное в ее личных вещах изделие в качестве сувенира.
Однако у нее не было документов на ковер из натуральной шкуры бурого медведя, который имел голову, лапы, хвост и когти. Согласно сообщению, экспертиза показала, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС.
На данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела против иностранной гражданки за несоблюдение требований декларирования товаров и нарушение запретов и ограничений.
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