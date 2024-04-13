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Сувенир из медведя: китаянка попыталась провезти полутораметровый ковер из шкуры медведя из Иркутска

Китаянка попыталась забрать из России ковер из медведя в качестве сувенира

0:52
Туризм

В дорожной сумке китайской гражданки, вылетающей из Иркутска, был обнаружен ковер из шкуры медведя примерно полутораметровой длины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Китаянка попыталась забрать из России ковер из медведя в качестве сувенира
Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уточняется, что женщина направлялась из аэропорта иркутского города в Монголию. Она объяснила, что приобрела найденное в ее личных вещах изделие в качестве сувенира.

Однако у нее не было документов на ковер из натуральной шкуры бурого медведя, который имел голову, лапы, хвост и когти. Согласно сообщению, экспертиза показала, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС.

На данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела против иностранной гражданки за несоблюдение требований декларирования товаров и нарушение запретов и ограничений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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