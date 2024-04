Впечатляющие цены в Турции: сколько стоит чашка чая и тарелка итальянской пасты на курорте

Туристы, которые отправились в Бодрум на праздник Ид аль-Фитр, оказались в шоке от высоких цен, как сообщает турецкое издание Sözcü. Опрос проводился среди местных жителей, то есть турецких туристов.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license