Впечатляющие цены в Турции: сколько стоит чашка чая и тарелка итальянской пасты на курорте

Турецкие цены на продукты шокировали туристов

Туристы, которые отправились в Бодрум на праздник Ид аль-Фитр, оказались в шоке от высоких цен, как сообщает турецкое издание Sözcü. Опрос проводился среди местных жителей, то есть турецких туристов.

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С наступлением летнего туристического сезона на этот и другие курорты Турции прибудут как иностранные, так и местные туристы, что обещает прибыль местным предпринимателям.

Согласно данным газеты, стоимость трех шариков мороженого на этом курорте составляет 750 лир, что примерно равно 23 долларам или 2194 рублям. Тарелка итальянской пасты обойдется в 3000 лир, что по текущему обменному курсу приблизительно равно 93 долларам или 8776 рублям. Чашка чая стоит 90 лир, что примерно 2,8 долларам или 263 рублям.

По данным издания, заполняемость туристических объектов в Бодруме в праздничные дни составляет всего 60%. Общественные пляжи переполнены, в то время как пляжные клубы, где обычно отдыхают "представители высшего общества", остаются пустыми.