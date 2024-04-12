Секреты быстрой высадки: как выбрать идеальное место в самолете

Пилоты разгласили метод, который помогает избежать длительного ожидания при выходе из салона самолета: просто выберите правильное место на борту.
Чтобы выйти из самолета быстрее после приземления, лучше садиться спереди или сзади в левой части салона, так как высадка обычно осуществляется с этой стороны. Однако, если вам важно избежать чувства турбулентности, выбирайте места в середине салона.
Для пассажиров без багажа оптимальным вариантом будет выбор места рядом с верхними отсеками для ручной клади.
А если ваша цель — хорошо выспаться во время полета, предпочтительно садиться как можно дальше от двигателей и у прохода, так как это обычно самые тихие зоны на борту.
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