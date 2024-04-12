Секреты быстрой высадки: как выбрать идеальное место в самолете

Пилоты рассказали, как всегда выходить из самолета первым

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилоты разгласили метод, который помогает избежать длительного ожидания при выходе из салона самолета: просто выберите правильное место на борту.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы выйти из самолета быстрее после приземления, лучше садиться спереди или сзади в левой части салона, так как высадка обычно осуществляется с этой стороны. Однако, если вам важно избежать чувства турбулентности, выбирайте места в середине салона.

Для пассажиров без багажа оптимальным вариантом будет выбор места рядом с верхними отсеками для ручной клади.

А если ваша цель — хорошо выспаться во время полета, предпочтительно садиться как можно дальше от двигателей и у прохода, так как это обычно самые тихие зоны на борту.