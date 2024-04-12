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Топ "инопланетных" мест России: марсианские горы России и другие уникальные локации в топе

Известны самые "инопланетные места" России

1:00
Туризм

Результаты опроса показали, что Романцевские горы в Узловском районе Тульской области заняли второе место в рейтинге "инопланетных" мест, привлекая внимание 23% опрошенных. Это место стало одним из наиболее популярных среди тех, кто ищет необычные ландшафты.

Известны самые "инопланетные места" России
Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson is licensed under Public Domain Dedication

В списке также оказались Долина Гейзеров на Камчатке и Марсианские горы в республике Алтай, которые ассоциируются с пейзажами других миров и привлекают туристов своей уникальной атмосферой.

На четвертом месте оказался карьер огнеупорных глин "Уральский марс" в Богдановиче, Свердловской области.

Этот опрос отражает интерес россиян к уникальным местам внутри страны, особенно в свете изменений в туристической индустрии, вызванных пандемией. Возможность открыть для себя "инопланетные" ландшафты прямо здесь, на Земле, становится особенно привлекательной, когда многие традиционные туристические направления становятся недоступными или слишком дорогими.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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