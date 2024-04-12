Топ "инопланетных" мест России: марсианские горы России и другие уникальные локации в топе

Результаты опроса показали, что Романцевские горы в Узловском районе Тульской области заняли второе место в рейтинге "инопланетных" мест, привлекая внимание 23% опрошенных. Это место стало одним из наиболее популярных среди тех, кто ищет необычные ландшафты.
В списке также оказались Долина Гейзеров на Камчатке и Марсианские горы в республике Алтай, которые ассоциируются с пейзажами других миров и привлекают туристов своей уникальной атмосферой.
На четвертом месте оказался карьер огнеупорных глин "Уральский марс" в Богдановиче, Свердловской области.
Этот опрос отражает интерес россиян к уникальным местам внутри страны, особенно в свете изменений в туристической индустрии, вызванных пандемией. Возможность открыть для себя "инопланетные" ландшафты прямо здесь, на Земле, становится особенно привлекательной, когда многие традиционные туристические направления становятся недоступными или слишком дорогими.
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