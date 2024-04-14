Открывая новые горизонты: влияние путешествий на развитие речи и социальных навыков детей

Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие с ребенком, даже в самом раннем возрасте, может вызывать опасения, но эксперты утверждают, что это существенно способствует их развитию. Путешествия помогают расширить горизонты малыша, делая его более открытым к различным культурам и обучая адаптироваться к новым ситуациям. Они также могут положительно сказываться на развитии речи ребенка.

Фото: defenseimagery.mil by MC1 Chris Fahey

Важно, чтобы дети начали знакомиться с инструментами формирования значимых отношений с другими людьми с самого раннего возраста. Путешествия предоставляют возможность создания новых историй, которые учат детей находить общие черты с другими людьми и укреплять основы для будущих отношений.

Хотя дети возможно и не будут помнить все свои приключения во время поездок, они безусловно повлияют на их развитие. Исследования показывают, что наиболее интенсивное развитие мозга происходит в первые пять лет жизни, особенно в первые три года. Взаимодействие детей с людьми, отличающимися от них, помогает "нормализовать" этот процесс.

Даже путешествия с самыми маленькими детьми, включая шестимесячных младенцев, могут способствовать развитию их речи. Погружение в разнообразие речевых звуков со всего мира поможет им сохранить эти навыки и применить их в будущем.

После возвращения домой после путешествия, дети могут использовать свой опыт в учебе. Они становятся более открытыми к новому и менее предвзятыми к незнакомым людям и ситуациям.