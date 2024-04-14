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Простые советы экс-менеджера гостиницы Мелиссы Хэнкс, которые сделают ваше пребывание безопасным и комфортным

Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах

1:28
Туризм

Бывший менеджер отеля Мелисса Хэнкс поделилась некоторыми секретами гостиниц, которые могут вызвать мурашки. Эти советы будут полезны во время вашего следующего отпуска.

Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах
Фото: Wikipedia by Fortepan is licensed under CC BY-SA 3.0

По прибытии в отель, Мелисса сначала советует проверить чистоту фильтров в кондиционере. Затем она обращает внимание на матрас, чтобы убедиться, что там нет клопов, и предлагает не использовать покрывало, поскольку они не всегда стираются после каждого постояльца.

Она подчеркнула, что лучше ничего не класть на кровать, пока не проведена тщательная проверка, чтобы не принести домой нежелательных "гостей".

Мелисса рекомендует осмотреть матрас, подушки и даже швы с помощью фонарика, так как клопы могут скрываться даже снизу матраса. Если вы обнаружите клопов, стоит попросить переселить вас в другую комнату в другой части здания, так как их присутствие в одной комнате не обязательно означает, что они есть и в других.

Мелисса также рекомендует предпочесть индивидуально упакованные пластиковые стаканчики стеклянным, чтобы избежать потенциально немытых стеклянных стаканов. Также не использовать гостиничные ведерки для льда. Вместо них можно использовать пластиковые стаканчики из упаковки возле кулера с водой.

Мелисса также обращает внимание на завтраки в отелях, отмечая, что темный оттенок яичницы может свидетельствовать о долгом хранении блюда. Она советует приходить на завтрак пораньше, чтобы быть уверенным в свежести предлагаемых блюд.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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