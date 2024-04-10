Как стюардессы предотвращают и разрешают скандалы на борту: методы и стратегии

Инциденты на борту самолетов не являются редкостью, к сожалению. По данным статистики за 2022 год только в России члены экипажа были вынуждены удалять почти 1500 дебоширов из самолетов, с которыми потом пришлось разбираться полиции. Для предотвращения подобных ситуаций некоторые авиакомпании ведут черные списки пассажиров, но что делать бортпроводникам, если хулиган начал скандалить только после взлета? У них есть определенный регламент действий.
Подготовка заранее
Крупные авиакомпании заранее готовят свой персонал к возможным конфликтам. Бортпроводников обучают умению вести диалог в нейтральных выражениях и сохранять спокойствие, что является их главным преимуществом при общении с агрессивными пассажирами. Часто просто доброжелательное обращение помогает утихомирить хулигана.
Определение причины
В случае возникновения конфликта бортпроводники первым делом пытаются выяснить причину. Обычно скандалы поднимают аэрофобы, пьяные пассажиры или те, кто считает себя особыми и требует привилегий. Причины для сдачи пассажиров в руки полиции могут быть самыми неожиданными, например, из-за сломанной розетки или требования удалить всех детей с рейса.
Подавление на зародыше
Бортпроводники первым делом пытаются успокоить возмущенного пассажира. Иногда достаточно просто разговора, чтобы проблема решилась. Если нет, пассажиру напоминают о возможных последствиях его действий, вплоть до привлечения к ответственности.
Применение крайних мер
В случае, если пассажир становится физически агрессивным или создает опасность для остальных, экипаж может применить крайние меры, вплоть до применения наручников. В России с 1 сентября 2022 года официально разрешено использование спецсредств для удержания нарушителей.
Несмотря на распространенное мнение, что основные проблемы на борту вызывают мужчины среднего возраста в состоянии алкогольного опьянения, инциденты также могут быть вызваны женщинами, включая известных личностей. Например, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс сталкивались с проблемами на борту из-за различных обстоятельств.
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