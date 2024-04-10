Как стюардессы предотвращают и разрешают скандалы на борту: методы и стратегии

Каким образом стюардессы предотвращают конфликтные ситуации

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инциденты на борту самолетов не являются редкостью, к сожалению. По данным статистики за 2022 год только в России члены экипажа были вынуждены удалять почти 1500 дебоширов из самолетов, с которыми потом пришлось разбираться полиции. Для предотвращения подобных ситуаций некоторые авиакомпании ведут черные списки пассажиров, но что делать бортпроводникам, если хулиган начал скандалить только после взлета? У них есть определенный регламент действий.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Подготовка заранее

Крупные авиакомпании заранее готовят свой персонал к возможным конфликтам. Бортпроводников обучают умению вести диалог в нейтральных выражениях и сохранять спокойствие, что является их главным преимуществом при общении с агрессивными пассажирами. Часто просто доброжелательное обращение помогает утихомирить хулигана.

Определение причины

В случае возникновения конфликта бортпроводники первым делом пытаются выяснить причину. Обычно скандалы поднимают аэрофобы, пьяные пассажиры или те, кто считает себя особыми и требует привилегий. Причины для сдачи пассажиров в руки полиции могут быть самыми неожиданными, например, из-за сломанной розетки или требования удалить всех детей с рейса.

Подавление на зародыше

Бортпроводники первым делом пытаются успокоить возмущенного пассажира. Иногда достаточно просто разговора, чтобы проблема решилась. Если нет, пассажиру напоминают о возможных последствиях его действий, вплоть до привлечения к ответственности.

Применение крайних мер

В случае, если пассажир становится физически агрессивным или создает опасность для остальных, экипаж может применить крайние меры, вплоть до применения наручников. В России с 1 сентября 2022 года официально разрешено использование спецсредств для удержания нарушителей.

Несмотря на распространенное мнение, что основные проблемы на борту вызывают мужчины среднего возраста в состоянии алкогольного опьянения, инциденты также могут быть вызваны женщинами, включая известных личностей. Например, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс сталкивались с проблемами на борту из-за различных обстоятельств.