Как выбрать лучшее место для уличной еды и не отравиться: советы эксперта

Как не отравиться уличной едой на курортах за границей

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Качество обслуживания в ресторане или уличном пункте питания за рубежом можно определить по тому, сколько местных жителей там видно, сообщила тревел-блогер и глава турфирмы Наталия Ансталь. Она рекомендует перед поездкой изучить отзывы о местных заведениях общепита.

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Один из показателей качества еды — это большое количество местных жителей. Если вы не знаете, где поесть на улице, идите туда, где очередь самая длинная, так как это указывает на свежие продукты. Перед путешествием лучше изучить, какие места популярны в том или ином городе, прочитать отзывы и посмотреть фотографии, добавила Ансталь. Она также подчеркнула, что лучше выбирать места, где еда готовится прямо перед вами, чтобы снизить риск попасть на просроченные продукты, и советует оценить состояние кухни перед посещением.

"Чем меньше лотков, тем больше вероятность, что блюда готовятся непосредственно перед вами, а не лежат на прилавке долго. Обратите внимание на состояние кухни. Хотя речь не идет о мишленовских стандартах, важно, чтобы повара не касались продуктов голыми руками", — подытожила она.

Ранее Ансталь отметила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из мест, которые стоит увидеть хотя бы один раз в жизни. Она также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире, Анхель, который находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата удивительными местами и уникальными явлениями природы, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.