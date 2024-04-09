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Китайцы в Санкт-Петербурге: ключевое направление и влияние электронных виз

Прибыл первый рейс из Китая в Петербург

1:46
Туризм

Китай является одним из ключевых направлений для привлечения иностранных туристов в Санкт-Петербург.

Прибыл первый рейс из Китая в Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма города, отметил, что до начала пандемии более 60% зарубежных туристов, приезжавших в город, были из Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно из Китая. В прошлом году количество китайских путешественников, посетивших Петербург, составило более 53 тысяч человек. Этот интерес частично объясняется введением электронных виз и возобновлением групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем.

В прошлом году первая группа туроператоров из Китая, включающая 20 человек, посетила Петербург. Российские и китайские коллеги также вели переговоры о внедрении безвизового режима. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", отмечает увеличение спроса на поездки в Россию из Китая, в том числе благодаря введению электронных виз. Он добавил, что их компания может обслуживать до 2,3 миллионов пассажиров ежегодно на рейсах между китайскими городами и Петербургом.

Аэропорт Пулково в Петербурге принимает 16 рейсов из китайских аэропортов еженедельно, включая рейсы из Пекина. Согласно весенне-летнему расписанию, принимается два рейса из Пекина еженедельно и один ежедневный рейс из Чэнду.

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Россия планирует к 2030 году увеличить экспорт туристических услуг до $22,3 миллиарда и достичь показателя в 16 миллионов зарубежных туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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