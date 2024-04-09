Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: Женя, как же так?
Певец Кунгуров заболел коронавирусом после празднования дня рождения
В Татарстане "Росгосстрах" заставят заплатить за мёртвого лося
Филипп Киркоров восхитился сладостями тюменского кондитера Гольцман
Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид
Яблоня Джеромини - один из популярных сортов в мире
Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
Зендея рассказала о съёмках интимных сцен с двумя партнёрами
Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей
Открытие Карелии: туристические маршруты и природные достопримечательности — 5 впечатляющих мест для незабываемого отдыха

Путеводитель по пяти наиболее захватывающим достопримечательностям Карелии

3:01
Туризм

Путеводитель по пяти наиболее захватывающим достопримечательностям Карелии, доступным для посещения как в течение нескольких дней, так и для длительного отпуска, помог составить сайт karelinform. ru.

Путеводитель по пяти наиболее захватывающим достопримечательностям Карелии
Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основное преимущество летнего отдыха в Карелии — это, безусловно, ее природа. Необходимо лишь палатка на берегу озера, лес, возможность рыбалки, сплав по реке, вечера у костра и вкусные ухи из котелка. Что еще нужно для полной перезагрузки от шумного городского мегаполиса и постоянного потока автомобильного трафика?

В Карелии существует множество природных и культурных достопримечательностей, а также просто красивых мест. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Популярные места Карелии:

  • Кижи
    Остров Кижи на просторах Онежского озера является, пожалуй, самой известной достопримечательностью Карелии. В настоящее время это историко-архитектурный музей, где располагались русские деревни XVI века. Комплекс включает несколько храмов, часовен, колокольню и воссозданную крестьянскую деревню. Особую известность принес храм Преображения Господня, возведенный в XVIII веке из дерева без использования гвоздей. Этот уникальный шедевр деревянной архитектуры считается лучшим в своем роде в стране.
  • Валаам
    Валаам — крупнейший остров архипелага в Ладожском озере, известный своим православным мужским монастырем. Это место паломничества привлекает множество верующих. Остров также привлекателен для туристов благодаря прогулкам и наслаждению природой. Здесь можно устроить пешие прогулки или исследовать остров на гольф-карах. Для любителей водных путешествий доступна аренда катера.

Малоизвестные достопримечательности Карелии:

  • Экопарк "Долина Водопадов"
    В 2020 году в Карелии появилась новая природная достопримечательность — "Долина Водопадов". Эта живописная долина на реке Иййоки порадует вас четырьмя каскадными водопадами. Прогулка по благоустроенному маршруту протяженностью два километра займет около получаса, включая остановки для фотосессий.
  • Радколье
    Окунитесь в мир мистики и древних секретов, посетив остров Радколье на загадочном Онежском озере. Этот охраняемый государством остров можно посетить только с экскурсией. Здесь вы услышите множество легенд и историй о древних обрядах, а также увидите природные достопримечательности.
  • Нильмогуба
    Погрузитесь в атмосферу традиционной сельской жизни, посетив деревню Нильмогуба на берегу Белого моря. Это место предлагает возможность ощутить дух русской глубинки и насладиться красотой северных пейзажей. Сохранившиеся с начала 20 века бревенчатые дома здесь говорят о богатой истории этого уголка.
  • Таким образом, путешествие по Карелии предоставит вам возможность насладиться ее богатой культурой и удивительной природой, независимо от длительности вашего пребывания.
 
КАРЕЛИЯ: СТОИТ ЛИ ЕХАТЬ? Лучшее место для отдыха в России? РЫНДЕВИЧ
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
Филипп Киркоров восхитился сладостями тюменского кондитера Гольцман
Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид
Яблоня Джеромини - один из популярных сортов в мире
Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
Зендея рассказала о съёмках интимных сцен с двумя партнёрами
Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей
Штрафы за парковку на зеленых насаждениях Москвы могут достигать 300 тыс. рублей
Эксперты прогнозируют стабильные цены на яйца к Пасхе
Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей
"Циан": рост цен на новое жильё в Московском регионе превысил 2% за квартал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников