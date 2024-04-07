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Лучшая европейская страна для путешествий по версии World Travel Awards

Названа лучшая страна Европы для путешествий — Португалия

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Туризм

Португалия была признана лучшим местом для путешествий в Европе в этом году, получив награду World Travel Awards. На официальном сайте премии сообщается, что даже многие объекты размещения в Португалии были удостоены этой награды.

Названа лучшая страна Европы для путешествий — Португалия
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Побережье Алгарве на юге страны признано лучшей зоной для пляжного отдыха. Среди других стран-участниц премии были:

  • Австрия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Ирландия
  • Италия
  • Норвегия
  • Испания
  • Швеция
  • Великобритания
  • Швейцария
  • Турция

Тем не менее, ни одна из них не смогла превзойти победителя.

Эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма ежегодно присуждают награды World Travel Awards.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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