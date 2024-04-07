Лучшая европейская страна для путешествий по версии World Travel Awards

Названа лучшая страна Европы для путешествий — Португалия

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Португалия была признана лучшим местом для путешествий в Европе в этом году, получив награду World Travel Awards. На официальном сайте премии сообщается, что даже многие объекты размещения в Португалии были удостоены этой награды.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Побережье Алгарве на юге страны признано лучшей зоной для пляжного отдыха. Среди других стран-участниц премии были:

Австрия

Франция

Германия

Греция

Ирландия

Италия

Норвегия

Испания

Швеция

Великобритания

Швейцария

Турция

Тем не менее, ни одна из них не смогла превзойти победителя.

Эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма ежегодно присуждают награды World Travel Awards.