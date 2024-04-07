Лучшая европейская страна для путешествий по версии World Travel Awards

Португалия была признана лучшим местом для путешествий в Европе в этом году, получив награду World Travel Awards. На официальном сайте премии сообщается, что даже многие объекты размещения в Португалии были удостоены этой награды.
Побережье Алгарве на юге страны признано лучшей зоной для пляжного отдыха. Среди других стран-участниц премии были:
Тем не менее, ни одна из них не смогла превзойти победителя.
Эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма ежегодно присуждают награды World Travel Awards.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.