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Сочи — всё! Горнолыжный сезон заканчивается 14 апреля

Горнолыжный сезон в Сочи подходит к концу

0:54
Туризм

Заканчивается горнолыжный сезон в Сочи 14 апреля, при этом открытыми останутся лишь некоторые трассы, не требующие крупного ремонта. Однако уже через две недели, с 28 апреля, все канатные дороги курорта начнут работать в обычном режиме.

Горнолыжный сезон в Сочи подходит к концу
Фото: www.flickr.com by Yosemite Highlining is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

С 15 по 27 апреля на главных канатных дорогах курорта "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" будет проведена техническая профилактика перед началом летнего сезона. Также запланирован регламентный ремонт аттракциона родельбан.

Во время ремонтных работ посетители смогут воспользоваться канатной дорогой "Стрела", которая ведет на высоту Роза-1600 метров.

Следует отметить, что летний курортный сезон на "Розе Хутор" начнется 28 апреля.

Администрация курорта рекомендует гостям приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить себе комфортный отдых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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