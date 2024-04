Первый рейс из Екатеринбурга в Китай после 4-летнего перерыва: пандемия COVID-19 позади

Первый рейс из Екатеринбурга в Пекин за последние четыре года состоялся после временной приостановки авиасообщений между этими городами из-за пандемии COVID-19. Информацию об этом предоставила пресс-служба Уральского таможенного управления.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0