Первый рейс из Екатеринбурга в Китай после 4-летнего перерыва: пандемия COVID-19 позади

В Китай из Екатеринбурга впервые вылетел рейс после пандемии COVID-19

Первый рейс из Екатеринбурга в Пекин за последние четыре года состоялся после временной приостановки авиасообщений между этими городами из-за пандемии COVID-19. Информацию об этом предоставила пресс-служба Уральского таможенного управления.

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Таможенники аэропорта Кольцово провели проверку пассажиров рейса Екатеринбург — Пекин. На борту направлялись 80 человек, с общим багажным весом 989 килограммов, и это стало первым рейсом за последние четыре года, который прошел без инцидентов.

Первый замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков отметил, что до начала пандемии рейсы в Китай пользовались популярностью среди уральских пассажиров.

"Наши инспекторы имеют специальную памятку с основными фразами на китайском языке, чтобы обеспечить максимальный комфорт и эффективность в процессе таможенного контроля как для пассажиров, так и для нас", — добавил он.

Обновление рейсов в Китай было объявлено в начале марта. В новом сезоне полетов, который приходится на весенне-летний период, рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. Новый китайский аэропорт Дасин также будет принимать пассажиров.