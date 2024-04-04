Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты разбираются, почему Китай тайком изменил орбиту лунных спутников
Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом
"ВСК": в России растёт число аварий с участием китайских автомобилей
Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет
Как бороться с майским жуком
Руки на стол: гид по уходу за руками
Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%
ФСБ: Три пособника теракта в "Крокусе Сити Холле" задержаны
Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг
Почему немцы боятся русских: поведение российских туристов вызывает тревогу в Германии

Немец рассказал, чем русские отличаются от европейцев

1:16
Туризм

В Германии возникает беспокойство относительно поведения туристов из России из-за их низкой толерантности и возможной агрессивной реакции на конфликтные ситуации. Это заключение основано на отзывах немецкого путешественника Матиаса, который указывает на различия в культурных нормах и поведенческих стилях между россиянами и европейцами.

Немец рассказал, чем русские отличаются от европейцев
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По мнению Матиаса, российские туристы часто сталкиваются с проблемами и недовольством местных жителей из-за своего поведения при выборе мест для отдыха и приема пищи. Его наблюдения также подтверждают, что россияне могут проявлять агрессию в ответ на неподходящее обращение или низкое качество предоставляемых услуг.

Матиас подчеркивает, что немцы особенно осторожны в общении с российскими туристами из-за опасений вызвать неприятные ситуации. Он отмечает, что российские женщины, подобно испанкам, готовы защищать свои интересы и могут проявить агрессию в случае ощущения обмана или несправедливости.

Мнение Матиаса указывает на необходимость большей терпимости и учета культурных различий как со стороны российских туристов, так и со стороны местных жителей, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие между различными национальностями в туристических местах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет
Как бороться с майским жуком
Руки на стол: гид по уходу за руками
Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%
ФСБ: Три пособника теракта в "Крокусе Сити Холле" задержаны
Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг
Российские банки отменяют комиссии за перевод самому себе
Фёдор Бондарчук признался, что боится Хабенского из-за его сильной энергетики
Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту
В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников