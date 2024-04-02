Отток россиян из Дубая: что привело к росту эмиграции из ОАЭ

Россияне покидают Дубай из-за банковских санкций

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В результате ужесточения банковских мер в Дубае, российские эмигранты, которые ранее выбрали этот город в качестве убежища от мобилизации или для перевода своих активов за пределы страны, начали покидать как город, так и Объединенные Арабские Эмираты в целом.

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Представители компании Henley & Partners отмечают, что некоторые из их клиентов сократили инвестиции в недвижимость, сделанные два года назад, и вернулись в Россию или выбрали другие места, такие как Маврикий.

Согласно данным компании Betterhomes, после начала массового оттока граждан РФ из страны они долгое время оставались основными покупателями недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, однако в 2023 году они сместились на третье место. Это свидетельствует о значительном снижении интереса россиян к инвестированию в эту страну.

Кроме того, многие российские граждане также покидают Турцию из-за жестких мер по контролю за миграцией и роста цен на недвижимость.

Тем не менее, эксперты утверждают, что Объединенные Арабские Эмираты остаются привлекательным местом для русскоязычных бизнесменов и инвесторов. Россияне высоко оценивают уровень безопасности и экономическую стабильность в этих странах.