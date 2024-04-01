Отмена полетов из Калининграда в Анталью: как санкции ЕС затрагивают авиаперевозки

Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за введения санкций со стороны Евросоюза, турецкая авиакомпания Southwind отменила регулярные рейсы из Калининграда в Анталью. По информации представителей Ассоциации туроператоров России (АТОР), причиной этого стал запрет, наложенный Брюсселем на авиаперевозки в Европу для указанной компании. Кроме того, сообщается, что PEGAS Touristik и Coral Travel перебронируют пассажиров на рейсы AZUR Air в Шарм-эш-Шейх, проведение которых запланировано на 30 и 31 марта.

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Представители Турецкого министерства транспорта и инфраструктуры подтвердили включение компании Southwind в список запрещенных для использования воздушного пространства Евросоюза. Однако они уточнили, что это связано с конкретным рейсом, который проходил бы через территории, где действуют санкции против России.

По словам представителей АТОР, оператор PEGAS Touristik предоставит клиентам, приобретавшим путевки на отмененные чартерные рейсы, возможность выбора между полным возвратом средств или перебронированием на альтернативные маршруты через Москву и Санкт-Петербург.