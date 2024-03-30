Отпуск в Египте: пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха ждут! Планируйте свой майский отдых прямо сейчас

Египет вошел в ТОП-3 популярных направлений для майских праздников, заняв третье место, уступив лишь Турции и ОАЭ. Туроператоры составили список из 20 самых популярных пляжных отелей в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, а также представили тренды и цены, которые были сообщены Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
На данный момент спрос на майские каникулы остается стабильным и вполне удовлетворительным, однако ожидается, что к середине апреля произойдет увеличение бронирований. В случае с Египтом, как это обычно бывает, спрос сохраняет свой характер вплоть до последнего момента. Некоторые туристы предпочитают бронировать туры на праздничные даты за 1-2 недели до отправления. На данный момент большинство рейсов в Египет на майские праздники заполнены на 50%, но с приближением пиковых дат ожидается максимальная загрузка. В результате это может привести к проблемам с доступностью мест в наиболее популярных отелях, включая те, что вошли в ТОП-20.
Что касается цен, то неделя проживания в отеле 4* "все включено" в настоящее время оценивается в 130-140 тысяч рублей за двоих, в то время как "демократичный" отель 5* стоит от 150 тысяч рублей. За проживание в отелях уровня Rixos или Pickalbatros потребуется от 250 тысяч рублей. Отмечается, что цены остались на уровне прошлого года, по данным экспертов.
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