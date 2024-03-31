Топ-5 самых доступных зарубежных морских направлений в апреле

Самые выгодные направления для отпуска в апреле

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Турция заняла лидирующее место среди пяти самых доступных морских направлений за рубежом для российских туристов в апреле, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar is licensed under CC BY 2.0

Самый экономичный вариант путешествия в Турцию, включающий перелет, проживание в пятизвездочном отеле на "все включено" на 10 ночей, стоит 128 005 рублей на двоих. Это на 11,5% дешевле, чем в начале марта.

На втором месте расположились ОАЭ. Стоимость тура из России в Эмираты, включающего перелет и проживание в четырехзвездочном отеле на 10 ночей, составляет 129 686 рублей на двоих. Цены на этот месяц выше на 20%, вероятно из-за высокого сезона в ОАЭ в апреле.

В этом же ценовом диапазоне находятся путешествия в китайский Хайнань и Египет, начиная от 131 тысячи рублей за двоих. Замыкает пятерку доступных морских направлений Таиланд. Самый доступный тур в эту азиатскую страну на 10 ночей с перелетом обойдется в 150 876 рублей.

За 190 тысяч рублей можно найти туры на Шри-Ланку, в Гоа, Вьетнам и Бахрейн. Путешествие в Катар, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы будет стоить дороже — от 220 до 270 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением является Маврикий, где цена на тур на экзотический остров начинается от 375 тысяч рублей.