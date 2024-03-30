Путешествие в сердце природы: откройте уникальные места Алтайского края

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Топ мест, обязательных к просмотру на Алтае

2:28
Туризм

Алтайский край представляет собой область, насыщенную горными озерами, впечатляющими водопадами, бурными реками и живописными горами. Эта природная красота притягивает туристов, оставляя их в восторге от разнообразия видов и достопримечательностей. В данной статье мы собрали для вас список самых впечатляющих мест Алтайского края и Республики Алтай.

Топ мест, обязательных к просмотру на Алтае
Фото: unsplash.com by Тим Гоу пунттим is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  • Перевал Чике-Таман, расположенный в Республике Алтай, ранее был известен как один из самых труднодоступных участков Чуйского тракта. Теперь здесь проложена удобная дорога, позволяющая легко добраться до перевала и насладиться великолепным видом на Теректинский хребет. Сам Чуйский тракт, протяженностью более 1000 километров, заслуживает отдельного внимания.

  • Гора Белуха, вершина высотой 4506 метров, находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Летом здесь активно совершают восхождения туристы, наслаждаясь при этом видами озер, ягодных кустарников и редких цветов.

  • Чертов палец в Майминском районе Республики Алтай является обязательным местом для посещения. Восхождение на вершину этой скалы, известной своим необычным контуром, позволяет насладиться потрясающим видом на долину реки Катунь.

  • Озеро Телецкое — гордость Республики Алтай, известное своей красотой и богатством рыбы. Здесь можно прогуляться по горным тропам с экскурсией, отдохнуть на турбазе или просто насладиться уединением на берегу озера.

  • Мультинские озера, расположенные в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, поражают своей красотой, сопоставимой с лучшими уголками Баварских Альп. Высокие горы отражаются в синей воде озер, создавая неповторимый пейзаж.

  • Слияние рек Чуи и Катуни в Онгудайском районе Республики Алтай является живописным местом, которое стоит посетить не только летом, но и в осенние месяцы. Здесь можно насладиться красотой соединения двух великих рек и наслаждаться разнообразием окружающей природы.

  • Урочище Калбак-Таш, расположенное на берегу реки Чуи, представляет собой открытый музей наскальной живописи, охватывающий период от неолита до древнетюркской эпохи. Это место обязательно стоит посетить каждому гостю Республики Алтай, чтобы насладиться удивительными пейзажами и сохранить незабываемые впечатления в фотографиях.
ШАМАН, ПРОГУЛКА ПО МАРСУ и ПРОБЛЕМЫ от ТУРИСТОВ на Алтае. ЕДЗЕМ по России
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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