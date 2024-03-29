Трагедия в воздухе: кома и госпитализация - последствия недостатка кислорода на рейсе в Красноярск

Россиянин впал в кому из-за недостатка кислорода в самолете

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Красноярска попал в кому из-за недостатка кислорода в салоне самолета.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Инцидент произошел 27 марта на рейсе российской авиакомпании из Бангкока в Красноярск, который был задержан на сутки. По информации из источника, во время четырехчасового ожидания на борту система подачи кислорода перестала работать. Несколько пассажиров почувствовали себя плохо и утратили сознание, их доставили на скорой помощи. Уточняется, что госпитализированы были четыре человека, у одного из них, по имени Сергей, случилось остановка сердца.

На данный момент мужчина находится в коматозном состоянии. Местные медики предъявили счет его жене на сумму 1,3 миллиона батов (более трех миллионов рублей), в противном случае Сергея отключат от системы жизнеобеспечения. Отмечается, что у женщины есть деньги, но она не может снять их с российской карты. Кроме того, она сообщила, что страховая компания отказывается рассматривать это как их случай, а авиакомпания не отвечает на ее обращения.