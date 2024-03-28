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Опасности одиночных кругосветных путешествий: предостережения от исполнительного директора НП

Эксперт по безопасности назвал кругосветные путешествия в одиночку большим риском

1:35
Туризм

Исполнительный директор НП "Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности" Владислав Жуков предостерегает от опасности кругосветных путешествий в одиночку без связи, подчеркивая высокий уровень риска. Комментируя попытки чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина совершить одиночный кругосветный маршрут, Жуков отмечает, что такие предприятия вызывают уважение, но также сопряжены с непредсказуемыми опасностями.

Эксперт по безопасности назвал кругосветные путешествия в одиночку большим риском
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

"Такие люди заслуживают уважения, потому что подобные путешествия несут в себе большой риск, и никто не может гарантировать успешный исход на 100%," — поясняет Жуков.

Он указывает на возможность чрезвычайных ситуаций, когда путешественник может оказаться без помощи и подчеркивает опасность потери связи и навигационных средств. В случае поломки оборудования на открытом океане ремонт практически невозможен. Жуков также отмечает, что в таких ситуациях остается либо ждать помощи, либо рисковать своей жизнью, продолжая путешествие.

Российский яхтсмен Виталий Елагин контактировал в последний раз спустя восемь дней после того, как его судно исчезло у берегов Чили. Он использовал радиосвязь, чтобы сообщить о своем местоположении. Елагин потерял связь 19 марта, и сигнал бедствия не поступал. Он начал свое кругосветное путешествие из порта Танжер в Африке 1 октября 2023 года на яхте "Дочь ветра", с целью пересечь Атлантический океан, обойти Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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