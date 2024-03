Иранские туристы возглавляют список посещений Турции в начале 2024 года

По данным, опубликованным турецкими СМИ, в начале 2023 года иранские туристы стали наиболее активными посетителями Турции. Они посещали страну в два раза чаще в первые две недели года, чем в предыдущем году.

