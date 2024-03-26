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Иранские туристы возглавляют список посещений Турции в начале 2024 года

Иранцы стали лидерами по посещению Турции в начале 2024 года

Туризм

По данным, опубликованным турецкими СМИ, в начале 2023 года иранские туристы стали наиболее активными посетителями Турции. Они посещали страну в два раза чаще в первые две недели года, чем в предыдущем году.

Иранцы стали лидерами по посещению Турции в начале 2024 года
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Министерство туризма и культуры республики отметило, что за этот период было зарегистрировано около 438 тысяч поездок граждан Ирана. Этот показатель существенно превышает данные прошлого года, когда количество иранских туристов составляло 225 тысяч.

Российские туристы также остаются одним из основных источников туристического потока в Турцию, хотя их число снизилось на 17%. В январе-феврале 2023 года в страну прибыло около 230 тысяч россиян, что на 10% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Болгарские туристы заняли третье место в списке самых активных посетителей Турции в начале 2023 года.

Несмотря на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, туристический сектор Турции продолжает развиваться. В 2022 году страну посетило более 40 миллионов туристов, что на 40% больше, чем в 2021 году. Эксперты уверены, что благоприятный климат, живописные пейзажи и разнообразная кухня страны будут продолжать привлекать множество посетителей в следующие годы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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