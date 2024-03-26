Погружение в красоту: исследуйте уникальные природные чудеса планеты

Топ-3 самых красивых места на планете: их мечтают увидеть миллионы

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Земле можно найти множество мест, которые притягивают внимание туристов своей невероятной красотой и уникальностью. Мечта многих — увидеть эти места лично хотя бы один раз в жизни.

Фото: pixabay.com by Джеймс Уилер is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние".

Среди таких мест можно выделить три наиболее привлекательных:

Прованс с его лавандовыми полями

Хотя лаванду выращивают в разных уголках мира, французы достигли непревзойденного совершенства в этом деле. Миллионы туристов мечтают увидеть Прованс из-за красоты его полян, на которых растут наиболее эффектные сорта этого растения. Ниагарский водопад

Это величественное природное явление привлекает огромное количество людей из разных уголков мира, которые специально отправляются в Канаду или США, чтобы увидеть его. Ниагара считается одним из самых впечатляющих мест на планете и поэтому пользуется огромной популярностью. Нидерландские поля тюльпанов

Если речь идет о специалистах в выращивании лаванды, то это безусловно французы, а вот Нидерланды славятся своими тюльпанами. Весной миллионы туристов приезжают сюда, чтобы насладиться красотой полей, хотя время этого удовольствия ограничено всего несколькими месяцами.

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