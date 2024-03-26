Погружение в красоту: исследуйте уникальные природные чудеса планеты

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Топ-3 самых красивых места на планете: их мечтают увидеть миллионы

1:11
Туризм

На Земле можно найти множество мест, которые притягивают внимание туристов своей невероятной красотой и уникальностью. Мечта многих — увидеть эти места лично хотя бы один раз в жизни.

Топ-3 самых красивых места на планете: их мечтают увидеть миллионы
Фото: pixabay.com by Джеймс Уилер is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние".

Среди таких мест можно выделить три наиболее привлекательных:

  1. Прованс с его лавандовыми полями
    Хотя лаванду выращивают в разных уголках мира, французы достигли непревзойденного совершенства в этом деле. Миллионы туристов мечтают увидеть Прованс из-за красоты его полян, на которых растут наиболее эффектные сорта этого растения.

  2. Ниагарский водопад
    Это величественное природное явление привлекает огромное количество людей из разных уголков мира, которые специально отправляются в Канаду или США, чтобы увидеть его. Ниагара считается одним из самых впечатляющих мест на планете и поэтому пользуется огромной популярностью.

  3. Нидерландские поля тюльпанов
    Если речь идет о специалистах в выращивании лаванды, то это безусловно французы, а вот Нидерланды славятся своими тюльпанами. Весной миллионы туристов приезжают сюда, чтобы насладиться красотой полей, хотя время этого удовольствия ограничено всего несколькими месяцами.
САМЫЕ РАЙСКИЕ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ВИДЕО 4K
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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