Граница России и Польши снова открыта для автобусов после временных затруднений

Из Калининградской области в Польшу вновь будут ездить автобусы

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Движение автобусов на границе между Россией и Польшей восстановлено после временных проблем, вызванных забастовкой польских фермеров.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

С 20 марта проезд через границу в пунктах пропуска Мамоново-2 (РФ) — Гжехотки (Польша) был затруднен из-за действий забастовщиков. Ограничения были введены на несколько дней. Этот пункт пропуска является одним из самых современных и крупных на всей границе.

По сообщению Минтранса РФ, сейчас проезд осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, и пассажиры могут свободно пересекать границу без каких-либо ограничений.