Движение автобусов на границе между Россией и Польшей восстановлено после временных проблем, вызванных забастовкой польских фермеров.
С 20 марта проезд через границу в пунктах пропуска Мамоново-2 (РФ) — Гжехотки (Польша) был затруднен из-за действий забастовщиков. Ограничения были введены на несколько дней. Этот пункт пропуска является одним из самых современных и крупных на всей границе.
По сообщению Минтранса РФ, сейчас проезд осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, и пассажиры могут свободно пересекать границу без каких-либо ограничений.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.