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Граница России и Польши снова открыта для автобусов после временных затруднений

Из Калининградской области в Польшу вновь будут ездить автобусы

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Туризм

Движение автобусов на границе между Россией и Польшей восстановлено после временных проблем, вызванных забастовкой польских фермеров.

Из Калининградской области в Польшу вновь будут ездить автобусы
Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

С 20 марта проезд через границу в пунктах пропуска Мамоново-2 (РФ) — Гжехотки (Польша) был затруднен из-за действий забастовщиков. Ограничения были введены на несколько дней. Этот пункт пропуска является одним из самых современных и крупных на всей границе.

По сообщению Минтранса РФ, сейчас проезд осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, и пассажиры могут свободно пересекать границу без каких-либо ограничений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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