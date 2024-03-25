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Топ зарубежных направлений для российских туристов в апреле: открытие новых горизонтов

Россияне совершат более трети полетов за границу в апреле

2:04
Туризм

Исследование, проведенное сервисом "Авиасейлс", выявило популярные направления за рубежом среди российских туристов на апрельский период. Согласно информации, предоставленной пресс-службой сервиса, более трети всех российских авиаперелетов в апреле направлены за границу.

Россияне совершат более трети полетов за границу в апреле
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Стамбул оказался самым востребованным направлением, привлекая около 8% путешественников, выбравших международные каникулы в апреле. Средний бюджет на туда-обратный перелет составляет 38 100 рублей, а продолжительность поездки — одна неделя.

На втором месте по популярности оказались Ереван и Ташкент, которые привлекли по 7% всех зарубежных бронирований авиабилетов. Средняя стоимость перелета туда и обратно составляет 27 600 рублей для Еревана и 30 700 рублей для Ташкента, а средняя продолжительность отдыха соответственно восемь и девять дней.

Третье место поделили себе Анталья и Минск, на которые приходится около 5% зарубежных бронирований. Путешественники планируют провести в среднем 10 дней в Анталье и 5 дней в Минске, средние затраты на перелет туда и обратно составляют 39 600 и 13 200 рублей соответственно.

Четвертое место занимают Баку, Тбилиси и Дубай. 4% россиян выбирают Баку, где средняя стоимость билетов туда и обратно составляет 29 400 рублей, а продолжительность отдыха немного больше недели. Туристы также предпочитают Тбилиси, где средняя стоимость билетов составляет 42 400 рублей, и Дубай, с билетами на 53 900 рублей, оба направления привлекают путешественников на восемь и девять дней соответственно.

Пятое место занимает Денпасар (Бали, Индонезия), на которое приходится 3% бронирований авиабилетов на апрель. Средний бюджет на туда-обратный перелет составляет 77 900 рублей, а средняя продолжительность отдыха — 16 дней.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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