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Стамбул: история, культура и впечатления в одном маршруте

Стамбул — город, который заслуживает посещения хотя бы раз

2:11
Туризм

Все помнят, что Стамбул — город контрастов. Этот турецкий город насыщен самыми разнообразными оттенками. Здесь соседствуют типичные восточные базары с европейскими ресторанами, старинные достопримечательности с современными художественными выставками.

Стамбул — город, который заслуживает посещения хотя бы раз
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Чтобы навсегда запомнить свое пребывание в Стамбуле, следует рассмотреть несколько вариантов маршрутов.

Исторический Стамбул
В окрестностях мечети Святой Софии расположен Султанахмет — центр древнего Константинополя, бывшей столицы Византии. Этот район пропитан атмосферой древних времен, усыпанный старинными колоннами и обелисками. Археологический музей станет обязательным местом посещения для любителей археологии.

Для тех, кто предпочитает узнавать историю через турецкие сериалы, интересно будет посетить дворец Топкапы. Великолепные залы, роскошные интерьеры и изысканные хаммамы предлагают множество фотоопций. И, конечно же, не стоит пропустить Музей исламского искусства, который является сердцем местной культуры с его ручной работы плитками, коврами и каллиграфией.

Европейский Стамбул
По набережной Босфора расположены уютные антикварные магазинчики и характерные красные трамваи — это европейская сторона города. Здесь можно насладиться вкусной едой в уютном кафе, полюбоваться Галатской башней и, возможно, подняться на нее.

Один из интересных объектов — Музей дервишей, окруженный ухоженным садом с фруктовыми деревьями и милыми черепахами. Оттуда можно отправиться на улицу Истикляль — место с знаменитыми красными трамваями, магазинами и жареными каштанами. Важно быть внимательным и следить за своими вещами.

Приморский Стамбул
После перекуса мидиями можно посетить Морской музей. Паромные поездки по Босфору позволят насладиться видами окружающей местности.

Посетив азиатскую сторону Стамбула, стоит заглянуть в Кадыкёй с его красивым парком и набережной, и завершить день, наслаждаясь закатом над водами. А утром — отправиться на Принцевы острова, настоящий приморский курорт, где можно провести весь день. Главное — не пропустить время возвращения в аэропорт!

Istanbul. Love of the continents // İstanbul. Kıtaların aşkı. Drone aerial video
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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